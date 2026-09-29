La Selección Argentina Sub-19 de hockey sobre patines disputó este martes en el estadio Aldo Cantoni su último partido de preparación antes de viajar a Asunción, Paraguay, donde afrontará el Mundial de la disciplina.
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Antes de viajar a Paraguay, la Selección Sub-19 cerró su preparación en el Cantoni
La Selección Argentina Sub-19 de hockey sobre patines disputó este martes en el Aldo Cantoni su último partido de preparación antes de viajar a Paraguay, donde debutará en el Mundial.