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Antes de viajar a Paraguay, la Selección Sub-19 cerró su preparación en el Cantoni

La Selección Argentina Sub-19 de hockey sobre patines disputó este martes en el Aldo Cantoni su último partido de preparación antes de viajar a Paraguay, donde debutará en el Mundial.

La Selección Argentina Sub-19 de hockey sobre patines disputó este martes en el estadio Aldo Cantoni su último partido de preparación antes de viajar a Asunción, Paraguay, donde afrontará el Mundial de la disciplina.

Desde las 19:30, el equipo dirigido por Esteban Ábalos se midió ante un selectivo de jugadores sanjuaninos, en un encuentro pensado como última prueba antes del debut mundialista.

Tras esta presentación en San Juan, el seleccionado juvenil pondrá el foco en su estreno en el Mundial.

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El debut será este domingo ante Suiza, desde las 13:15 de Argentina, en el marco de los World Skate Games, que reunirá a los principales seleccionados de la disciplina.

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