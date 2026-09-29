El hockey sobre patines sanjuanino vuelve a tener un lugar destacado en la Selección Argentina. El Comité Nacional Técnico de Hockey sobre Patines (CNTHSP) oficializó la convocatoria para los World Skate Games, donde el equipo nacional será dirigido por José Luis Páez, acompañado por Diego Mir y Reinaldo García.
Siete sanjuaninos integran la Selección Argentina que irá al Mundial
El seleccionado argentino de hockey sobre patines ya tiene plantel confirmado para los World Skate Games de Asunción. Bajo la conducción de José Luis Páez, contará con una importante presencia sanjuanina entre jugadores y arqueros.