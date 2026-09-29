Siete sanjuaninos integran la Selección Argentina que irá al Mundial

Entre los sanjuaninos, Ordóñez será el representante que actualmente juega en el ámbito local, en CA Argentino de San Juan. El resto desarrolla su carrera en importantes clubes del hockey europeo, principalmente en Portugal, España, Italia y Francia.

La convocatoria reúne a jugadores con recorrido en las principales ligas europeas. Gonzalo Romero, Facundo Bridge y Danilo Rampulla juegan en Sporting de Portugal, mientras que Ezequiel Mena integra el Porto.

En España aparecen Franco Platero, en HC Liceo, y Matías Pascual, en Igualada HC. Por su parte, Lucas Martínez juega en HC Bassano, Italia.

El arco también tendrá presencia sanjuanina con Constantino Acevedo, de Benfica de Portugal; Juan Cruz Velázquez, de HRC Monza de Italia; y Bautista Acevedo, de Hockey Club Quévert de Francia.

Argentina ya tiene fecha para el debut

Argentina comenzará su camino en los World Skate Games el lunes 12 de octubre a las 17:45, cuando enfrente a Francia. Al día siguiente, martes 13, se medirá con Angola desde las 20, mientras que cerrará la fase de grupos el miércoles 14, también a las 20, frente a Chile.

Los tres encuentros se disputarán en Asunción, Paraguay, sede de esta edición de la competencia internacional.