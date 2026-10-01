Un incendio cerca de una línea de alta tensión provocó el corte masivo de luz

De acuerdo con la información proporcionada, el incendio se produjo en las inmediaciones de la Estación Transformadora (ET) Gran Mendoza, ubicada a unos 160 kilómetros de San Juan, debajo de la línea de 500 kV que vincula Gran Mendoza con San Juan.

Cómo el incendio pudo provocar el corte

La presencia de un incendio debajo o en las proximidades de una línea de alta tensión puede generar condiciones que afectan el funcionamiento del sistema eléctrico. El humo y las altas temperaturas modifican las condiciones de aislamiento del aire que rodea a los conductores eléctricos.

Esta situación puede favorecer la generación de una descarga eléctrica entre conductores o hacia tierra. Ante una condición de este tipo, los sistemas de protección de la red actúan de manera automática y ordenan la apertura de las líneas.

El objetivo de esta protección es interrumpir el suministro ante una situación potencialmente peligrosa y preservar tanto las instalaciones eléctricas como la seguridad de los usuarios.

De esta manera, la desconexión de las líneas de 500 y 220 kV terminó provocando el corte total del servicio eléctrico en San Juan.

La normalización del suministro comenzó a las 15:10, cuando se logró restablecer la vinculación mediante la línea de 220 kV. Esto permitió iniciar la recuperación parcial y progresiva de la demanda eléctrica en la provincia.

El proceso continuó durante las horas siguientes hasta que, finalmente, a las 16:52, se consiguió normalizar la totalidad de la demanda eléctrica de San Juan.

Las autoridades y las empresas involucradas mantienen el episodio bajo análisis para determinar con precisión las causas y condiciones que dieron origen al evento.

Por el momento, el dato central del informe preliminar es que el corte no se produjo por una falla originada directamente en el sistema de distribución de San Juan, sino por la desconexión de las líneas de extra alta tensión vinculada a un incendio registrado en las inmediaciones de la Estación Transformadora Gran Mendoza.