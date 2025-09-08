El historial de Argentina y Ecuador jugando en Guayaquil

Embed - Ecuador 1-1 Argentina | Eliminatorias a Catar 2022 - Fecha 18

Habitualmente, Ecuador hace de local en Quito, pero en esta oportunidad el seleccionador Sebastián Beccacece decidió que el encuentro cambie de recinto para quitar del medio la excusa de la altitud de la capital ecuatoriana, ubicada a 2.850 metros sobre el nivel del mar.

Cabe destacar que el elenco tricolor ya se encuentra clasificado a la cita mundialista del próximo año.

“Es el momento de intentar probarnos de igual a igual contra dos selecciones como Brasil y Argentina. Si ganamos o perdemos, que no sea por un factor climático, sino que podamos confiar en nuestras fuerzas y jugar de igual a igual”, expresó el DT argentino en declaraciones radiales.

Luego de la goleada en el Monumental por 3-0 frente a Venezuela con doblete del astro Lionel Messi, la Selección argentina viajará a Ecuador con dos bajas: la del rosarino, quien afirmó que fue una decisión en conjunto con Scaloni, y la de Cristian “Cuti” Romero.

En tanto, Alexis Mac Allister, Leonardo Balerdi y Lautaro Martínez ingresarían en el equipo titular, aunque podría haber más cambios en la mitad de la cancha.