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Argentina empata ante Egipto en un partido para el infarto

El elenco nacional, capitaneado por Lionel Messi, iguala 2-2 ante el combinado africano por los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA. Seguí el minuto a minuto.

La Selección Argentina se fue al descanso en desventaja tras un intenso primer tiempo frente a Egipto, que se impone 1 a 0 en el duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzó el partido con un susto, cuando apenas transcurría el primer minuto Enzo Fernández recibió un duro golpe en la rodilla. Aunque el mediocampista encendió las alarmas, pudo continuar en el campo de juego.

Durante los primeros minutos el trámite fue parejo, con ambos equipos disputándose la posesión de la pelota. Sin embargo, a los 14 minutos, Egipto golpeó primero: Yasser Ibrahim ganó de cabeza tras un centro de Marwan Ateya, superó a Lisandro Martínez y puso el 1 a 0 para el conjunto africano.

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La gran oportunidad para la igualdad llegó a los 18 minutos, cuando Nicolás Tagliafico ingresó al área y fue derribado por Yasser Ibrahim. El árbitro sancionó penal y Lionel Messi se hizo cargo de la ejecución. Sin embargo, el arquero Mostafa Shobeir Oufa volvió a convertirse en figura al adivinar el remate del capitán argentino y contener el disparo.

Con el correr de los minutos, Argentina fue en busca del empate y generó varias situaciones claras. A los 28 minutos, el arquero egipcio le ganó el duelo a Alexis Mac Allister, mientras que tres minutos más tarde un brillante tiro libre de Messi se estrelló en el palo derecho.

La presión albiceleste continuó. A los 37 minutos, Messi volvió a probar desde afuera del área, aunque su remate se fue desviado. Dos minutos después, Julián Álvarez estuvo muy cerca de igualar el marcador, pero nuevamente apareció Mostafa Shobeir Oufa con una notable atajada para mantener la ventaja de Egipto.

Tras cinco minutos de tiempo agregado, el árbitro marcó el final de la primera etapa con un resultado adverso para la Selección Argentina, que deberá revertir el marcador en el complemento si quiere seguir con vida en la lucha por defender el título mundial.

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