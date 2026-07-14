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Debía $320 mil, transfirió solo $1.200 y la detuvieron por estafadora

Estafa por transferencia: una mujer de 39 años fue aprehendida en Santa Lucía tras pagar una ínfima parte de lo acordado y no poder justificar el faltante.

Una mujer de 39 años terminó tras las rejas en el departamento Santa Lucía luego de intentar consumar una estafa mediante una transferencia bancaria. La sospechosa debía abonar una suma de dinero, pero decidió enviar un monto insignificante esperando que la víctima no se diera cuenta de la maniobra.

El hecho se registró en el interior del Loteo Angelita. Hasta ese lugar debió trasladarse personal policial de la Comisaría 29° tras recibir un llamado de emergencia por parte de la damnificada, una mujer de 47 años.

La maniobra y una insólita excusa

Al llegar los efectivos, la denunciante explicó que había acordado con la otra mujer un pago por la suma de $320.300. Sin embargo, al revisar su cuenta para corroborar el ingreso del dinero, descubrió con indignación que la acusada solo le había transferido $1.200.

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Al ser entrevistada por los uniformados frente al reclamo, la presunta estafadora —identificada por la Policía con el apellido Andrada, de 39 años— no logró dar ninguna explicación lógica sobre la enorme diferencia de dinero. En un intento por deslindar responsabilidades, argumentó insólitamente que no tenía en su poder el teléfono celular con el cual realizaba habitualmente sus operaciones bancarias.

Ante la flagrancia del engaño, los policías procedieron de inmediato a la aprehensión de Andrada, quien resulta ser vecina del mismo loteo, y realizaron el secuestro preventivo de su teléfono móvil para ser peritado. El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Flagrancia.

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