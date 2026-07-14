Una mujer de 39 años terminó tras las rejas en el departamento Santa Lucía luego de intentar consumar una estafa mediante una transferencia bancaria. La sospechosa debía abonar una suma de dinero, pero decidió enviar un monto insignificante esperando que la víctima no se diera cuenta de la maniobra.
Debía $320 mil, transfirió solo $1.200 y la detuvieron por estafadora
Estafa por transferencia: una mujer de 39 años fue aprehendida en Santa Lucía tras pagar una ínfima parte de lo acordado y no poder justificar el faltante.