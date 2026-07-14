Debía $320 mil, transfirió solo $1.200 y la detuvieron por estafadora

El hecho se registró en el interior del Loteo Angelita. Hasta ese lugar debió trasladarse personal policial de la Comisaría 29° tras recibir un llamado de emergencia por parte de la damnificada, una mujer de 47 años.

La maniobra y una insólita excusa

Al llegar los efectivos, la denunciante explicó que había acordado con la otra mujer un pago por la suma de $320.300. Sin embargo, al revisar su cuenta para corroborar el ingreso del dinero, descubrió con indignación que la acusada solo le había transferido $1.200.