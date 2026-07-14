Obras: Orrego anunció la repavimentación de la avenida Benavídez

La avenida Benavídez es uno de los corredores más importantes y transitados de la provincia. Su renovación es estratégica, ya que:

Une tres departamentos clave: Conecta directamente a Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía.

Cruce estratégico: Atraviesa la Ruta Nacional 40, lo que genera una alta concentración diaria de colectivos, autos particulares y transporte de carga vinculado a la producción y los servicios.

¿Cómo se realizarán los trabajos?

Para garantizar que la nueva calzada tenga una larga vida útil, las tareas se dividirán en etapas:

Bacheo previo: Primero se trabajará en la recuperación de la base de la calzada en las zonas más críticas y deterioradas.

Repavimentación asfáltica: Luego se colocará la nueva carpeta de asfalto en toda la extensión del tramo.

Para evitar el caos vehicular en una zona con tanto tránsito, desde el Gobierno informaron que se aplicará una metodología de frentes de trabajo dinámicos (similar a la utilizada recientemente en avenida Libertador Este). De esta manera, se buscará avanzar con rapidez, reduciendo al mínimo los tiempos de obra y los desvíos para los conductores.