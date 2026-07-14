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Obras: Orrego anunció la repavimentación de la avenida Benavídez

Los trabajos comenzarán este miércoles 15 de julio en el tramo clave entre calle Salta y Bonduel. Se trata de una obra clave para la conectividad del Gran San Juan que se financiará íntegramente con fondos provinciales.

El gobernador Marcelo Orrego anunció una de las obras viales más esperadas para el Gran San Juan: la repavimentación integral de la avenida Benavídez. Los trabajos, que se pondrán en marcha este mismo miércoles 15 de julio, abarcarán una extensión de 5 kilómetros en el tramo comprendido entre calle Salta y Bonduel.

La obra será ejecutada por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, y se financiará en su totalidad con recursos del tesoro provincial, en el marco de la Etapa 21 del programa de conservación vial.

Una arteria vital para conectar tres departamentos

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La avenida Benavídez es uno de los corredores más importantes y transitados de la provincia. Su renovación es estratégica, ya que:

  • Une tres departamentos clave: Conecta directamente a Rivadavia, Chimbas y Santa Lucía.

  • Cruce estratégico: Atraviesa la Ruta Nacional 40, lo que genera una alta concentración diaria de colectivos, autos particulares y transporte de carga vinculado a la producción y los servicios.

¿Cómo se realizarán los trabajos?

Para garantizar que la nueva calzada tenga una larga vida útil, las tareas se dividirán en etapas:

  • Bacheo previo: Primero se trabajará en la recuperación de la base de la calzada en las zonas más críticas y deterioradas.

  • Repavimentación asfáltica: Luego se colocará la nueva carpeta de asfalto en toda la extensión del tramo.

Para evitar el caos vehicular en una zona con tanto tránsito, desde el Gobierno informaron que se aplicará una metodología de frentes de trabajo dinámicos (similar a la utilizada recientemente en avenida Libertador Este). De esta manera, se buscará avanzar con rapidez, reduciendo al mínimo los tiempos de obra y los desvíos para los conductores.

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