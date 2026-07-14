El gobernador Marcelo Orrego anunció una de las obras viales más esperadas para el Gran San Juan: la repavimentación integral de la avenida Benavídez. Los trabajos, que se pondrán en marcha este mismo miércoles 15 de julio, abarcarán una extensión de 5 kilómetros en el tramo comprendido entre calle Salta y Bonduel.
Obras: Orrego anunció la repavimentación de la avenida Benavídez
Los trabajos comenzarán este miércoles 15 de julio en el tramo clave entre calle Salta y Bonduel. Se trata de una obra clave para la conectividad del Gran San Juan que se financiará íntegramente con fondos provinciales.