Se filtró quién es la mujer que enamoró a Facundo Arana tras separarse de María Susini

Según Iglesias, la posibilidad de una reconciliación entre Arana y Susini quedó descartada. "Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos", aseguró la comunicadora.

Al brindar más detalles sobre la mujer señalada como la nueva pareja del actor, la periodista explicó: "Facundo Arana estaría ya en una nueva relación con una mujer que es madre de dos hijos adolescentes, que es artista plástica y además escribió un libro sobre la dislexia. Ella se llama Paula Barbini. Es una morocha espléndida, preciosa".

La panelista también recordó que ambos ya habían compartido públicamente algunas actividades. "Facundo estuvo en la presentación de su libro. Es más, hizo un video recomendando su libro. El viernes fueron a ver una banda de jazz a un boliche y estuvieron solos sentados en una mesa", contó la panelista.

"Ellos se están likeando mucho. Ella le pone corazoncitos, se siguen y él también le da me gusta a sus publicaciones", añadió Fernanda Iglesias sobre la interacción entre ellos en las redes sociales.