El delantero de la Selección Argentina Julián Álvarez, autor de un golazo clave para el triunfo por 3-1 ante Suiza en curtos de final, palpitó el cruce de semifinales del Mundial ante Inglaterra, este miércoles desde las 16, y pese a reconocer que será un encuentro especial por la rivalidad histórica entre ambos, reconoció que "no deja de ser un partido".
Julián Álvarez, sobre Argentina-Inglaterra: "Es especial, pero no deja de ser un partido"
El delantero cordobés de Atlético de Madrid se refirió al cruce de este miércoles por la Copa del Mundo y aunque reconoció la carga emotiva del encuentro, le bajó los decibeles.