Julián Álvarez, sobre Argentina-Inglaterra: "Es especial, pero no deja de ser un partido"

En una entrevista con el sitio oficial de la FIFA, el cordobés se refirió a la carga emotiva que tendrá el cruce ante los ingleses que revive aquel encuentro de cuartos de final de México 86 -el día de los dos goles de Diego Maradona-, poco después de la Guerra de Malvinas. "No sé si presión, va a ser especial por todo lo que sabemos todos, no hace falta que mencione, pero no deja de ser un partido", expresó en sintonía con lo que había declarado el entrenador, Lionel Scaloni.

A su vez, el futbolista del Atlético de Madrid aseguró: "Lo más importante es que estamos a un paso de llegar a otra final del mundo, vamos a dejar otdo en la cancha para intentar dejar a la Argentina en lo más alto". Asimismo, también analizó al conjunto que dirige Thomas Tuchel: "A Inglaterra se lo ve fuerte, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, entonces no sorprende que esté en semifinales, sabemos que no va a ser fácil".