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¡Magia y K-pop!: Gran convocatoria en el arranque de las vacaciones en la Legislatura

La Casa de Todos abrió sus puertas con el espectáculo del Mago Mauricio y coreografías coreanas. El vicegobernador Fabián Martín acompañó la primera jornada gratuita que sigue este martes con títeres e ilustración.

Con una gran cantidad de niños, jóvenes y familias, la Legislatura Provincial dio inicio este lunes a "Vacaciones en la Legislatura: Una nueva aventura". El ciclo de actividades recreativas y culturales, totalmente libre y gratuito, busca ofrecer una alternativa atractiva para disfrutar del receso invernal en San Juan.

La primera jornada contó con la presencia del vicegobernador Fabián Martín, quien estuvo compartiendo la tarde y acompañando a los chicos en cada una de las propuestas.

Ilusión y baile para abrir el ciclo

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La programación de apertura arrancó bien arriba con el Show de Magia del Mago Mauricio, quien se encargó de arrancar risas y sorprender a los presentes con un espectáculo cargado de humor, ilusiones y cuentos disparatados.

Poco después, la música y el ritmo ganaron el espacio de la mano de Shadows Dance Cover. El grupo cautivó al público juvenil con una enérgica puesta en escena inspirada en el K-pop, combinando complejas coreografías y un gran despliegue artístico sobre el escenario.

La agenda para este martes 14 de julio

Las propuestas recreativas continuarán esta misma tarde con opciones imperdibles para distintas edades:

  • Funciones de Títeres: A cargo del grupo Titiriamichis, se realizarán dos funciones a las 16:00 y a las 17:00 horas.

  • Taller de Ilustración: Dictado por Hamsterboys, comenzará a las 16:30 horas en el Salón de Usos Culturales (SUC) del edificio histórico de la Legislatura. Está destinado a chicos a partir de los 8 años e incluirá dibujo, escritura y cómics.

Dato importante: El ingreso para todas las actividades es gratuito, por estricto orden de llegada y hasta agotar el cupo limitado de las salas.

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