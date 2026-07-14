Con una gran cantidad de niños, jóvenes y familias, la Legislatura Provincial dio inicio este lunes a "Vacaciones en la Legislatura: Una nueva aventura". El ciclo de actividades recreativas y culturales, totalmente libre y gratuito, busca ofrecer una alternativa atractiva para disfrutar del receso invernal en San Juan.
¡Magia y K-pop!: Gran convocatoria en el arranque de las vacaciones en la Legislatura
La Casa de Todos abrió sus puertas con el espectáculo del Mago Mauricio y coreografías coreanas. El vicegobernador Fabián Martín acompañó la primera jornada gratuita que sigue este martes con títeres e ilustración.