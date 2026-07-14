¡Magia y K-pop!: Gran convocatoria en el arranque de las vacaciones en la Legislatura

La programación de apertura arrancó bien arriba con el Show de Magia del Mago Mauricio, quien se encargó de arrancar risas y sorprender a los presentes con un espectáculo cargado de humor, ilusiones y cuentos disparatados.

Poco después, la música y el ritmo ganaron el espacio de la mano de Shadows Dance Cover. El grupo cautivó al público juvenil con una enérgica puesta en escena inspirada en el K-pop, combinando complejas coreografías y un gran despliegue artístico sobre el escenario.

La agenda para este martes 14 de julio

Las propuestas recreativas continuarán esta misma tarde con opciones imperdibles para distintas edades:

Funciones de Títeres: A cargo del grupo Titiriamichis, se realizarán dos funciones a las 16:00 y a las 17:00 horas .

Taller de Ilustración: Dictado por Hamsterboys, comenzará a las 16:30 horas en el Salón de Usos Culturales (SUC) del edificio histórico de la Legislatura. Está destinado a chicos a partir de los 8 años e incluirá dibujo, escritura y cómics.

Dato importante: El ingreso para todas las actividades es gratuito, por estricto orden de llegada y hasta agotar el cupo limitado de las salas.