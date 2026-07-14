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El ECO cambia de app: cómo pasar tus datos a la nueva sin perder un peso

A partir del 22 de julio comenzará a funcionar "SEM Mobile" en reemplazo de "SEM San Juan". Los usuarios mantendrán su usuario, contraseña y el saldo disponible, pero deberán hacer el cambio de manera obligatoria.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través de la Dirección de Estacionamiento Controlado (ECO), anunció una importante actualización tecnológica en su sistema de Estacionamiento Medido. Desde el próximo martes 22 de julio de 2026, la conocida aplicación "SEM San Juan" dejará de estar operativa y será reemplazada definitivamente por la plataforma "SEM Mobile".

Según explicaron desde el municipio, esta migración obligatoria forma parte de un plan de modernización que busca ofrecer un sistema con mayor estabilidad, seguridad y una interfaz más amigable y optimizada para los conductores que circulan por el microcentro sanjuanino.

Claves del cambio: se mantiene el saldo y los datos de acceso

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Para tranquilidad de los miles de usuarios que utilizan el servicio diariamente, las autoridades aclararon que no será necesario registrarse nuevamente. Al ingresar a la nueva aplicación, se podrán utilizar las mismas credenciales de siempre:

  • Mismo usuario y contraseña: Se ingresa con los datos de la cuenta actual.

  • Resguardo de saldo: El dinero virtual que cada usuario tenga cargado en su cuenta se acreditará automáticamente en la nueva plataforma, sin perder un solo centavo.

  • Datos asociados: Las patentes y configuraciones guardadas también se conservarán en el nuevo sistema.

Fechas límite y cómo hacer el traspaso paso a paso

Para evitar multas o inconvenientes al estacionar, es fundamental realizar la actualización antes de la fecha límite:

  • Hasta el martes 21 de julio inclusive: Seguirá funcionando la app tradicional "SEM San Juan".

  • Desde el miércoles 22 de julio: El estacionamiento medido solo se podrá abonar mediante "SEM Mobile".

El paso a paso para actualizarla:

  • Ingresar a la app actual "SEM San Juan" y presionar el botón "DESCARGAR" que aparecerá en el aviso de pantalla.

  • El sistema redirigirá automáticamente a la tienda Google Play Store para descargar de forma gratuita "SEM Mobile".

  • Una vez instalada la nueva aplicación en el celular, se debe desinstalar la versión anterior ("SEM San Juan") para evitar confusiones.

  • Iniciar sesión con el usuario y contraseña de siempre.

Canales de consulta y asistencia al vecino

Ante dudas o inconvenientes técnicos durante el proceso de transición, la Dirección de Estacionamiento Controlado habilitó su canal de atención digital:

  • Correo electrónico: [email protected]

  • Horario de atención: Lunes a viernes, de 07:00 a 13:00 horas.

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