El ECO cambia de app: cómo pasar tus datos a la nueva sin perder un peso

Para tranquilidad de los miles de usuarios que utilizan el servicio diariamente, las autoridades aclararon que no será necesario registrarse nuevamente. Al ingresar a la nueva aplicación, se podrán utilizar las mismas credenciales de siempre:

Mismo usuario y contraseña: Se ingresa con los datos de la cuenta actual.

Resguardo de saldo: El dinero virtual que cada usuario tenga cargado en su cuenta se acreditará automáticamente en la nueva plataforma, sin perder un solo centavo.

Datos asociados: Las patentes y configuraciones guardadas también se conservarán en el nuevo sistema.

Fechas límite y cómo hacer el traspaso paso a paso

Para evitar multas o inconvenientes al estacionar, es fundamental realizar la actualización antes de la fecha límite:

Hasta el martes 21 de julio inclusive: Seguirá funcionando la app tradicional "SEM San Juan".

Desde el miércoles 22 de julio: El estacionamiento medido solo se podrá abonar mediante "SEM Mobile".

El paso a paso para actualizarla:

Ingresar a la app actual "SEM San Juan" y presionar el botón "DESCARGAR" que aparecerá en el aviso de pantalla.

El sistema redirigirá automáticamente a la tienda Google Play Store para descargar de forma gratuita "SEM Mobile" .

Una vez instalada la nueva aplicación en el celular, se debe desinstalar la versión anterior ("SEM San Juan") para evitar confusiones.

Iniciar sesión con el usuario y contraseña de siempre.

Canales de consulta y asistencia al vecino

Ante dudas o inconvenientes técnicos durante el proceso de transición, la Dirección de Estacionamiento Controlado habilitó su canal de atención digital: