Milei, en una universidad judía de Nueva York: "Vamos a ganar" la guerra contra Irán

“Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, son nuestros enemigos”, afirmó, en referencia a los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires.El presidente también vinculó ese escenario con su visión de la política internacional. “Tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, remarcó.

Además del eje geopolítico, el discurso incluyó una extensa exposición sobre economía y filosofía política, con referencias a la escuela austríaca y a su visión sobre el rol del Estado. En ese marco, Milei defendió el programa económico que impulsa desde el inicio de su gestión.

“Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario. No estaba dispuesto a robarles a los argentinos subiéndoles los impuestos”, afirmó. También reiteró sus críticas al socialismo y a los modelos de mayor intervención estatal.

“Los impuestos son un robo. Nadie paga los impuestos voluntariamente, lo hacen a punta de pistola”, sostuvo. En otro tramo de la charla, agregó: “Probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad sea el socialismo”.

Referencia a Donald Trump

El mandatario también mencionó al expresidente estadounidense Donald Trump al recordar el intento de asesinato que sufrió durante la campaña electoral. “Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro”, dijo Milei al referirse al episodio.

La actividad formó parte de la agenda oficial que el Presidente desarrolla en Estados Unidos para fortalecer vínculos políticos y económicos. Milei llegó acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el funcionario Pablo Quirno y el vocero presidencial Manuel Adorni, quienes se ubicaron en las primeras filas del auditorio.