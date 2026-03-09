La final por del Estadual Mineiro dejó un récord histórico de 23 expulsados tras una batalla campal entre los futbolistas de Cruzeiro y Atlético Mineiro. El partido terminó con victoria y consagración de La Bestia Negra tras el 1 a 0 pero quedó totalmente opacado por lo que ocurrió tras el pitazo final.
Batalla campal y récord de expulsados en Cruzeiro - Mineiro
Cruzeiro le ganó 1 a 0 a Atlético Mineiro la final del Estadual y terminó en escándalo. El árbitro cerró la planilla con 23 expulsados tras la batalla campal.