Batalla campal y récord de expulsados en Cruzeiro - Mineiro

El detonante del escándalo en el clásico de la ciudad de Belo Horizonte fue un violento cruce entre el arquero del Atlético Mineiro, Everson, y el volante del Cruzeiro, Christian. Según el informe arbitral, el guardameta derribó y golpeó brutalmente en el rostro a su rival con la rodilla, mientras que el mediocampista fue sancionado por impactar con su espinilla la cabeza del portero cuando la jugada ya estaba interrumpida.

Este incidente inicial desató una batalla campal que involucró a los futbolistas argentinos: Lucas Romero conectó un golpe de puño a Everson, lo que provocó la reacción de Hulk por la espalda, respondida a su vez por una "patada voladora" de Lucas Villalba. Incluso el experimentado Cássio atravesó todo el campo para sumarse a la trifulca, que ni siquiera los intentos de mediación del técnico Eduardo Domínguez lograron contener.