Comercio: ventas escolares con repunte, aunque las pymes siguen en alerta

image

El “mega outlet” para liquidar temporada

En paralelo a las ventas escolares, desde la Cámara impulsaron un “mega outlet” comercial que se desarrolla desde el 2 y se extenderá hasta el 15 de marzo. La iniciativa busca liquidar mercadería de verano con descuentos que van del 50% al 70% en segundas prendas, una estrategia que permite a los comerciantes generar ingresos para preparar la temporada de invierno.

“La idea es vender más con el propósito de hacerse de dinero fresco para encarar la próxima temporada”, explicó Rodríguez. El dirigente también remarcó que muchos consumidores se sorprendieron al encontrar precios competitivos en la provincia, incluso comparables con los de Chile.

A pesar del buen movimiento en el rubro escolar, Rodríguez advirtió que la situación general de las pequeñas y medianas empresas continúa siendo complicada. “Hoy cuesta mantener los negocios en pie y, sobre todo, sostener los puestos de trabajo. La presión fiscal en la República Argentina es de más del 50% y la situación es dura”, afirmó.

En ese sentido, indicó que la estabilidad macroeconómica es valorada por el sector, pero todavía no se traduce plenamente en un aumento del consumo. “Estamos esperando que la microeconomía reaccione, que el ciudadano recupere poder de compra y así los negocios puedan vender más”, sostuvo.

image

Comercios que se achican para sobrevivir

Frente a este escenario, muchos comerciantes comenzaron a buscar alternativas para evitar cierres. Entre las estrategias más comunes aparece el traslado a locales más pequeños o con alquileres más económicos. Incluso, en algunos casos, los propietarios dividen los locales para alquilar solo una parte.

Esta situación también está generando un corrimiento del movimiento comercial hacia zonas aledañas al centro y otros departamentos de la provincia. A pesar de las dificultades que atraviesan las pymes a nivel nacional, Rodríguez señaló que San Juan mantiene cierto nivel de estabilidad económica.

Esto se debe, en parte, al peso que tiene la administración pública en la economía local. “San Juan siempre es apetecible porque nuestros clientes provienen de la administración pública, donde cobran en tiempo y forma y se paga el aguinaldo. Eso genera un amesetamiento que evita caídas estrepitosas”, explicó.

image

Charla económica para comerciantes

En este contexto, desde la Cámara de Comercio también buscan fortalecer al sector mediante capacitación. Por ello, invitaron a una charla del economista Damián Di Pace, que se realizará este martes a las 18 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan.

Durante el encuentro se analizará la situación actual de las pymes y las perspectivas económicas para el sector comercial.