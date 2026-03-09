Comercio: ventas escolares con repunte, aunque las pymes siguen en alerta
El inicio del ciclo lectivo dejó un balance positivo para el comercio , especialmente en el rubro escolar. Desde la Cámara, destacaron que la apertura de importaciones permitió ampliar la oferta y moderar los precios de varios productos, lo que impulsó las compras de las familias.
El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, aseguró que el inicio de clases dejó un panorama alentador para el sector comercial, especialmente en los artículos escolares. “Hemos tenido unas ventas en el inicio de clases que diría yo positivas producto de que se abrió la importación en la República Argentina”, explicó el dirigente en diálogo con radio Universidad.
Según indicó, muchos padres se encontraron con precios similares o incluso más bajos que el año pasado, lo que favoreció las compras para el regreso a las aulas. Rodríguez mencionó algunos ejemplos concretos que reflejan esta tendencia. Uno de ellos es el caso de los cuadernos de 100 hojas, que en 2025 rondaban los $2.500, mientras que este año pueden encontrarse desde $1.700 en algunos comercios.
También destacó el repunte en la venta de mochilas, un rubro que había sufrido una fuerte caída el año pasado debido a la diferencia de precios con Chile. “En 2025 se vendió muy poco aquí porque en el país vecino costaban la tercera parte; este año la situación ha sido similar con el calzado y la indumentaria, logrando buenas ventas”, explicó.
En paralelo a las ventas escolares, desde la Cámara impulsaron un “mega outlet” comercial que se desarrolla desde el 2 y se extenderá hasta el 15 de marzo. La iniciativa busca liquidar mercadería de verano con descuentos que van del 50% al 70% en segundas prendas, una estrategia que permite a los comerciantes generar ingresos para preparar la temporada de invierno.
“La idea es vender más con el propósito de hacerse de dinero fresco para encarar la próxima temporada”, explicó Rodríguez. El dirigente también remarcó que muchos consumidores se sorprendieron al encontrar precios competitivos en la provincia, incluso comparables con los de Chile.
A pesar del buen movimiento en el rubro escolar, Rodríguez advirtió que la situación general de las pequeñas y medianas empresas continúa siendo complicada. “Hoy cuesta mantener los negocios en pie y, sobre todo, sostener los puestos de trabajo. La presión fiscal en la República Argentina es de más del 50% y la situación es dura”, afirmó.
En ese sentido, indicó que la estabilidad macroeconómica es valorada por el sector, pero todavía no se traduce plenamente en un aumento del consumo. “Estamos esperando que la microeconomía reaccione, que el ciudadano recupere poder de compra y así los negocios puedan vender más”, sostuvo.
Comercios que se achican para sobrevivir
Frente a este escenario, muchos comerciantes comenzaron a buscar alternativas para evitar cierres. Entre las estrategias más comunes aparece el traslado a locales más pequeños o con alquileres más económicos. Incluso, en algunos casos, los propietarios dividen los locales para alquilar solo una parte.
Esta situación también está generando un corrimiento del movimiento comercial hacia zonas aledañas al centro y otros departamentos de la provincia. A pesar de las dificultades que atraviesan las pymes a nivel nacional, Rodríguez señaló que San Juan mantiene cierto nivel de estabilidad económica.
Esto se debe, en parte, al peso que tiene la administración pública en la economía local. “San Juan siempre es apetecible porque nuestros clientes provienen de la administración pública, donde cobran en tiempo y forma y se paga el aguinaldo. Eso genera un amesetamiento que evita caídas estrepitosas”, explicó.
Charla económica para comerciantes
En este contexto, desde la Cámara de Comercio también buscan fortalecer al sector mediante capacitación. Por ello, invitaron a una charla del economista Damián Di Pace, que se realizará este martes a las 18 en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan.
Durante el encuentro se analizará la situación actual de las pymes y las perspectivas económicas para el sector comercial.