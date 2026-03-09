Trump aseguró que la guerra con Irán "está prácticamente terminada"

Trump se refirió también a la elección de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irá, y dijo que no estaba “contento” con ese resultado. “No tengo ningún mensaje para él. Ninguno en absoluto”, enfatizó Trump.

Luego de haber dicho que quería participar de la elección del nuevo líder, indicó que tiene a alguien en mente para ocupar ese espacio, más allá de la designación del hijo del fallecido Ali Khamenei.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, discutieron este lunes sobre los conflictos desatados en Irán y Venezuela, y una posible salida a la guerra en Ucrania.

Así lo reflejó la agencia Xinhua, luego de que se conociera la noticia de la charla telefónica que ambos mantuvieron este lunes. La conversación fue confirmada por el asesor para asuntos internacionales de la Presidencia rusa, Yuri Ushakov.

Se trata de la primera vez que Trump y Putin dialogan en el año, luego del encuentro en persona que tuvo lugar en diciembre pasado.