Alimentos y exhibicionismo: otras violencias que denuncian las mujeres

Desde su apertura en febrero de 2021 hasta febrero de 2026, el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) ha registrado un total de 15.908 denuncias. Si bien las lesiones y amenazas representan el mayor volumen de casos, el análisis de las estadísticas realizado por la coordinadora Claudia Ruiz pone el foco en dos delitos que marcan la vida cotidiana de las mujeres en San Juan: el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y las exhibiciones obscenas.
El incumplimiento alimentario: Una forma de violencia de género
Con 268 denuncias registradas bajo este concepto, Ruiz advirtió que el no cumplimiento de la cuota alimentaria por parte del progenitor no es solo un conflicto de dinero, sino una forma de violencia que sufren tanto los hijos como la mujer.
Impacto económico y personal: El incumplimiento afecta directamente el tiempo de producción de la mujer, quien debe suplir la carencia de recursos, limitando su desarrollo.
Vía judicial: Se recomienda agotar primero la instancia civil en el fuero de familia para establecer montos y formas de pago.
La instancia del CAVIG: El centro interviene como última instancia ante incumplimientos sostenidos y demostrados.
Conciliación: Se cita a las partes por separado para intentar una conciliación, método habilitado por el código y considerado el más eficiente para resolver estas situaciones.
Exhibiciones obscenas: La violencia en el espacio público
El reporte estadístico detalla 40 casos de exhibiciones obscenas, un delito que Ruiz define como el ejemplo por excelencia de las violencias que atraviesan mujeres y niñas desde la infancia.
Escenarios frecuentes: Ocurre mayormente en la vía pública, negocios o incluso por parte de conductores de aplicaciones como Uber o Didi.
Dificultad de la denuncia: El principal obstáculo es la identificación, ya que la denuncia debe hacerse en el momento en que ocurre el hecho y el agresor se encuentra cerca.
Sanciones y prontuario: En adultos, la pena es una multa que va de $1.000 a $15.000. Sin embargo, la coordinadora destacó que lo fundamental es generar un prontuario del agresor, asegurando que "algo pasó" y que el hecho quede registrado.
Estadísticas generales de la UFI-CAVIG (2021-2026)
La progresión de denuncias en el centro muestra un pico histórico durante el año 2024:
2021: 2.627 denuncias
2022: 3.246 denuncias
2023: 2.887 denuncias
2024: 3.519 denuncias
2025: 3.156 denuncias
2026 (al 22/02): 473 denuncias
Más allá de las sentencias y los procesos judiciales, la coordinadora Claudia Ruiz resaltó que la existencia de estas estadísticas demuestra que hoy existe una respuesta institucional que antes no ocurría. Es fundamental que las víctimas sepan que no están solas y que el registro de estos hechos permite generar antecedentes reales sobre los agresores.
Para garantizar este acompañamiento, el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) mantiene sus puertas abiertas y operativas los 365 días del año, durante las 24 horas, brindando asistencia técnica y legal de manera ininterrumpida a quienes lo necesiten.