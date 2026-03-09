Alimentos y exhibicionismo: otras violencias que denuncian las mujeres

Desde su apertura en febrero de 2021 hasta febrero de 2026, el Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (CAVIG) ha registrado un total de 15.908 denuncias. Si bien las lesiones y amenazas representan el mayor volumen de casos, el análisis de las estadísticas realizado por la coordinadora Claudia Ruiz pone el foco en dos delitos que marcan la vida cotidiana de las mujeres en San Juan: el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y las exhibiciones obscenas.