Colapinto tras clasificarse 16° en Australia: "Vamos bien pero llevará tiempo mejorar"

El desafío de Alpine en la temporada 2026

El argentino asumió sobre el presente del equipo: “Lo más importante es entender de dónde vienen un par de los problemas grandes del auto y trabajar en eso”. Colapinto remarcó que el rendimiento en la pretemporada de Bahréin fue muy distinto al que mostró Alpine en Melbourne: “Va a haber que trabajar para entender todas las diferencias. No es donde queríamos estar. Hay que laburar”.

El piloto reconoció que otros equipos como Racing Bulls y Audi están “muy fuertes” en comparación con Alpine. “Hay que entender el por qué e intentar mejorar esos temitas que nos faltan. Va a ser importante traer las mejoras rápido, porque es un campeonato largo. Para progresar, es importante evolucionar rápido”, subrayó.

Sobre la nueva modalidad de gestión de la batería, el argentino fue contundente: “Es difícil, especialmente cuando no tenés la gente de Mercedes, que es la que está haciendo el motor en tu equipo. Es un poquito más complicado encontrar la información que querés. Creo que, dentro de todo, trabajando bien y empujando con el equipo, va a llevar tiempo progresar hasta donde queremos. Tenemos buen ritmo en carrera”.

