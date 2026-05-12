La Secretaría de Deporte de la Provincia de San Juan, a través del Centro de Formación Deportiva, programa dependiente de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Subsecretaría de Deporte Social, continúa fortaleciendo las políticas de inclusión con la puesta en marcha del Programa “Formación Deportiva” en los 19 departamentos de la provincia.
El deporte inclusivo llegó a los 19 departamentos de la provincia
El Programa “Formación Deportiva” ya está activo en los 19 departamentos de la provincia y continúa fortaleciendo las políticas de inclusión.