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El deporte inclusivo llegó a los 19 departamentos de la provincia

El Programa “Formación Deportiva” ya está activo en los 19 departamentos de la provincia y continúa fortaleciendo las políticas de inclusión.

La Secretaría de Deporte de la Provincia de San Juan, a través del Centro de Formación Deportiva, programa dependiente de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Subsecretaría de Deporte Social, continúa fortaleciendo las políticas de inclusión con la puesta en marcha del Programa “Formación Deportiva” en los 19 departamentos de la provincia.

La iniciativa está destinada principalmente a personas con discapacidad y tiene como finalidad impulsar y generalizar las prácticas deportivas, recreativas y sociales, entendiendo al deporte como una herramienta fundamental para la inclusión, la integración y la construcción de vínculos dentro de la comunidad.

Deporte inclusivo 1

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A través de las actividades que se desarrollarán en los distintos centros deportivos, se busca generar nuevas oportunidades de encuentro, aprendizaje y participación, favoreciendo el desarrollo personal y social de cada participante.

Desde la Secretaría de Deporte destacaron la importancia de seguir generando espacios accesibles e inclusivos para todos los sanjuaninos, reafirmando el compromiso de garantizar el derecho al deporte y la recreación en toda la provincia.

Además, invitaron a toda la comunidad a sumarse y participar de las diferentes propuestas que ofrecerá el programa en cada departamento.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 264-6018600.

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