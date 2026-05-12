El deporte inclusivo llegó a los 19 departamentos de la provincia

A través de las actividades que se desarrollarán en los distintos centros deportivos, se busca generar nuevas oportunidades de encuentro, aprendizaje y participación, favoreciendo el desarrollo personal y social de cada participante.

Desde la Secretaría de Deporte destacaron la importancia de seguir generando espacios accesibles e inclusivos para todos los sanjuaninos, reafirmando el compromiso de garantizar el derecho al deporte y la recreación en toda la provincia.

Además, invitaron a toda la comunidad a sumarse y participar de las diferentes propuestas que ofrecerá el programa en cada departamento.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 264-6018600.