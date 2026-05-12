Boca Juniors recibió una mala noticia tras la eliminación ante Huracán en el Torneo Apertura: el delantero paraguayo Adam Bareiro sufrió dos desgarros y quedó prácticamente descartado para los próximos compromisos decisivos por la Copa Libertadores, lo que representa un duro golpe para el equipo de Claudio Úbeda de cara a la fase de grupos.
Adam Bareiro sufrió una doble lesión y se queda afuera de la Libertadores
Los estudios médicos revelaron que Adam Bareiro tiene dos desgarros y no podrá jugar los próximos duelos clave para Boca en la Copa Libertadores.