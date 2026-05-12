Adam Bareiro sufrió una doble lesión y se queda afuera de la Libertadores

El atacante padeció una lesión en el partido frente al “Globo”, en el que debió ser reemplazado luego de sentir una molestia fuerte tras una acción ofensiva. Los estudios determinaron que tiene afectado el complejo aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo, por lo que tendrá, como mínimo, un mes de recuperación.

Bareiro se pierde partidos clave de Boca en la Libertadores

De esta manera, Bareiro no estará disponible para el encuentro ante Cruzeiro, previsto para el 19 de mayo, y también corre serio riesgo de perderse el cruce frente a Universidad Católica, el 28 de mayo, aunque en Boca aguardarán por su evolución.