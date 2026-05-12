Marcha universitaria: a qué hora es, los cortes de calles y puntos de concentración

Punto de encuentro: Puertas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Av. Ignacio de la Roza entre Sarmiento y Catamarca).

Hora de concentración: 16:00 horas.

Recorrido: La columna caminará por el centro sanjuanino con destino final en el Edificio Central de la UNSJ (Mitre y Jujuy).

Cierre: Se realizará la lectura de un documento conjunto en las escalinatas del edificio de Rectorado.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

Durante la conferencia de prensa brindada en el CUIM, las voces gremiales alertaron sobre la crítica situación salarial. Daniel Durán, de APUNSJ, denunció que a mayo de 2026, "casi el 70% de los trabajadores nodocentes tienen sus haberes básicos por debajo de la línea de pobreza".

Por su parte, Guadalupe Aguiar Masuelli, de SIDUNSJ, destacó que la marcha será un nuevo hito debido al amplio apoyo social recibido: "El malestar y el deterioro indigno del salario ya lo hemos dicho muchísimas veces; pensamos que mañana será otro día histórico".

El conflicto judicial

El rector Berenguer recordó que la Justicia ya le dio la razón al sistema universitario en dos instancias, indicando que el Gobierno debe actualizar los valores salariales a julio de 2025. "Ahora el Gobierno decidió apelar a la Suprema Corte. Es un paso técnico que no le quita obligatoriedad al Gobierno nacional de cumplir lo que indicó la Cámara", explicó la autoridad universitaria.