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Marcha universitaria: a qué hora es, los cortes de calles y puntos de concentración

Este martes 12 de mayo, San Juan será escenario de la cuarta Marcha Federal Universitaria.

La comunidad de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se prepara para una jornada que promete ser histórica. Bajo la consigna de defender el sistema científico y universitario público, el rector Tadeo Berenguer, junto a la vicerrectora Andrea Leceta y representantes gremiales, convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para este martes 12 de mayo.

Esta será la cuarta movilización masiva contra las políticas de desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei. El reclamo central gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada hace siete meses, la cual el Poder Ejecutivo se niega a aplicar a pesar de los fallos judiciales que le ordenan actualizar los salarios docentes y nodocentes.

Horario y recorrido en San Juan

La concentración comenzará en pleno corazón de la Capital para luego recorrer las calles del microcentro:

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  • Punto de encuentro: Puertas de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Av. Ignacio de la Roza entre Sarmiento y Catamarca).

  • Hora de concentración: 16:00 horas.

  • Recorrido: La columna caminará por el centro sanjuanino con destino final en el Edificio Central de la UNSJ (Mitre y Jujuy).

  • Cierre: Se realizará la lectura de un documento conjunto en las escalinatas del edificio de Rectorado.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

Durante la conferencia de prensa brindada en el CUIM, las voces gremiales alertaron sobre la crítica situación salarial. Daniel Durán, de APUNSJ, denunció que a mayo de 2026, "casi el 70% de los trabajadores nodocentes tienen sus haberes básicos por debajo de la línea de pobreza".

Por su parte, Guadalupe Aguiar Masuelli, de SIDUNSJ, destacó que la marcha será un nuevo hito debido al amplio apoyo social recibido: "El malestar y el deterioro indigno del salario ya lo hemos dicho muchísimas veces; pensamos que mañana será otro día histórico".

El conflicto judicial

El rector Berenguer recordó que la Justicia ya le dio la razón al sistema universitario en dos instancias, indicando que el Gobierno debe actualizar los valores salariales a julio de 2025. "Ahora el Gobierno decidió apelar a la Suprema Corte. Es un paso técnico que no le quita obligatoriedad al Gobierno nacional de cumplir lo que indicó la Cámara", explicó la autoridad universitaria.

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