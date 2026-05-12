Las ventas ya superaron los $4.400 millones con sorpresas en las categorías elegidas

La transferencia bancaria escaló hasta el 19% de las operaciones. Las billeteras digitales, en tanto, representan el 7% del total.

En cuanto a las cuotas, los datos revelan un cambio de comportamiento marcado. El pago en 1 cuota creció 8 puntos porcentuales versus Hot Sale 2025 y ahora representa el 61% de las compras financiadas.

Las 3 cuotas ocupan el segundo lugar con 19% (+4 puntos porcentuales versus Hot Sale 2025). Las 6 cuotas retrocedieron hasta el 14% (-3 pp.), mientras que las 12 cuotas sin interés cayeron 9 puntos versus la última edición del evento y apenas alcanzan el 6% del total.

Qué están comprando: las categorías que dominan el evento

Indumentaria lidera con amplitud: concentra el 48,1% del volumen de ventas. Le siguen Deco y hogar con 8,3% y Salud y belleza con 8,1%.

Pero el ranking de productos individuales más vendidos muestra una combinación inesperada. Remeras, camperas y pantalones encabezan la lista, seguidos por cremas faciales y corporales, botas y materiales de construcción.

La presencia de artículos de construcción entre los más comprados sugiere que el Hot Sale ya no opera exclusivamente como una fecha de moda o tecnología, sino como un evento de consumo masivo transversal donde los argentinos planifican compras de mayor envergadura.

Durante las primeras cinco horas del evento, el 71% de las órdenes incluyó algún tipo de promoción. Los descuentos se confirman como el motor que activa la decisión de compra.

Entre todas las ofertas disponibles, el envío gratuito se destacó como la más elegida: una de cada dos órdenes lo incluyó. Esto lo posiciona como la herramienta promocional con mayor tracción para los comercios que buscan convertir en las horas pico del Hot Sale.

Desde dónde compran y qué dispositivos usan

CABA y GBA concentran el 40% de las compras realizadas hasta el momento. La Provincia de Buenos Aires (fuera de GBA) suma el 11%, Córdoba el 6% y otras provincias representan el 43% restante.

El celular domina: el 69% de los usuarios hicieron sus compras desde dispositivos móviles. El 31% restante operó desde desktop.

En cuanto al Social Commerce —ventas traccionadas a través de redes sociales— Instagram domina con el 91% de las conversiones. Facebook representa el 9% de ese segmento.

Qué señalan los datos sobre el comportamiento del consumidor

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube Argentina, analizó los resultados del arranque. "El arranque de esta edición confirma una tendencia que ya veníamos anticipando: por un lado, las categorías que siempre lideran, como Indumentaria o Salud y Belleza, vuelven a sobresalir", comentó.

"Pero lo más interesante es que los artículos de 'alta consideración', como los materiales de construcción, están ganando peso. Esto nos muestra que los argentinos no solo buscan la oportunidad del momento, sino que planificaron el evento para concretar esas compras más relevantes que venían proyectando", agregó Radavero.

Tiendanube hace posible que cualquier PyME, emprendimiento o marca pueda crear su propia tienda online en pocos pasos para vender a través de internet de forma accesible. La plataforma ofrece para este evento una web de actualización en tiempo real con los resultados del Hot Sale 2025, disponible en este link.