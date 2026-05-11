El Zonda tuvo su fiesta: gran marco de público y protagonismo sanjuanino en el Cuyano

El autódromo El Zonda recibió una nueva fecha del Campeonato Zonal Cuyano, en una jornada que combinó automovilismo, tradición y fuerte presencia sanjuanina.

El autódromo El Zonda-Eduardo Copello volvió a convertirse en el corazón del automovilismo regional durante el fin de semana, con la disputa de la tercera fecha del Campeonato Zonal Cuyano. En un escenario cargado de historia para San Juan, el público respondió una vez más con una postal clásica: autos, cerro, asado, mate y familias siguiendo cada carrera desde temprano.

La actividad se desarrolló entre sábado y domingo con un importante parque automotor y un gran nivel de pilotos en pista, reafirmando la vigencia del automovilismo cuyano y el fuerte vínculo cultural que mantiene el Zonda con los sanjuaninos.

La jornada dominical comenzó con temperaturas muy bajas durante la mañana, aunque con el correr de las horas el sol acompañó y permitió una gran convocatoria en el circuito. La fecha marcó además el regreso de la categoría al trazado sanjuanino luego de su última visita en octubre, durante la reinauguración del autódromo.

En lo deportivo, varios pilotos locales lograron destacarse y subirse a los puestos de protagonismo en distintas categorías. En Clase 1, el sanjuanino Pablo Pelegrina se quedó con la victoria tras completar las 15 vueltas en 23’46”924. Además, Federico Álvarez fue cuarto y Mauricio Martos terminó quinto.

En Clase 2, Gonzalo Martínez fue el mejor representante sanjuanino al finalizar tercero, mientras que en Clase 3 hubo doble presencia local entre los primeros puestos con Nicolás Peralta tercero y Fabrizio Benedetti cuarto. También participaron Bautista Mattar y Facundo Della Motta.

Por su parte, en el TC Cuyano, Franco Benedetti cerró una destacada actuación al ubicarse sexto en una carrera dominada por Luis Maggini (h).

La próxima fecha del Campeonato Zonal Cuyano se disputará el 7 de junio en el Autódromo Ciudad de San Martín, en Mendoza, según el calendario oficial de la FEMAD.

