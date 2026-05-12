Urquiza cayó en su visita a Unión de Oncativo de Córdoba

Urquiza - Unión de Oncativo 2026 (1)

El tercer cuarto fue el tramo que terminó inclinando el juego. Unión elevó nuevamente la presión defensiva, cerrando los caminos internos y forzando pérdidas en la salida de los sanjuaninos. Nieto y Cufré tomaron protagonismo ofensivo con tiros externos que ampliaron la diferencia. Del otro lado, Urquiza perdió fluidez en ataque, sufrió la falta de efectividad y encontró pocas respuestas para detener el ritmo impuesto por el local. El conjunto cordobés supo aprovechar rebotes ofensivos y ataques rápidos para escaparse en el marcador. El parcial cerró 69-41.

En el último cuarto, Urquiza intentó reaccionar desde el empuje con Gonzalo Bustos y Emanuel Cabañas, quienes buscaron acelerar el ritmo. Fabricio Cabañas también continuó siendo una de las principales vías ofensivas, sosteniendo al equipo con penetraciones y lanzamientos externos. Unión manejó con tranquilidad la ventaja, manejó a su gusto las posesiones y volvió a encontrar respuestas en Cufré, que mantuvo la efectividad para evitar cualquier intento de remontada. Con el correr de los minutos, el desgaste físico y emocional comenzó a sentirse en el elenco sanjuanino, que no logró cambiar el rumbo del partido. Finalmente, el local selló la victoria por 83-66.

En la continuidad de la gira por Córdoba, Urquiza enfrentará el próximo miércoles 13 de mayo a Banda Norte desde las 21:30.