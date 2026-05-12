Cómo será el documental de Gustavo Cerati que prepara Netflix

Entre los testimonios confirmados aparecen figuras clave de su historia. Estarán presentes sus excompañeros de banda, Zeta Bosio y Charly Alberti, además de familiares y colaboradores cercanos. La producción también cuenta con la participación de Laura Cerati, hermana del músico, quien trabaja como productora asociada del proyecto.

El documental será dirigido por Picky Talarico, realizador que ya trabajó junto a Cerati en varios videoclips y proyectos audiovisuales. Esa relación previa es uno de los puntos que más entusiasma a los seguidores del músico, ya que promete una mirada cercana y respetuosa sobre su historia.

Embed - El documental de Gustavo Cerati | Netflix

Aunque todavía no se reveló una fecha exacta de estreno, Netflix publicó un primer adelanto para anunciar la producción. La noticia tuvo un fuerte impacto en redes sociales y entre los fanáticos del rock latinoamericano.

Cerati sigue siendo una figura muy influyente a más de una década de su muerte, ocurrida en 2014. Tanto su etapa solista como su trabajo con Soda Stereo continúan sumando nuevas generaciones de oyentes en toda América Latina.