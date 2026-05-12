El 80% de los alumnos de la UNSJ trabaja y el 70% es primera generación universitaria

"Personas que no podrían estudiar bajo otro concepto, hoy lo pueden hacer. Si yo hubiera tenido que pagar la universidad, mi vieja no lo hubiera podido hacer. Estaría haciendo otra cosa para ganarme la vida, pero no hubiera podido terminar una escuela universitaria", confesó el funcionario.

La entrevista también puso luz sobre las tasas de graduación, comparando el sistema público con el privado. Mientras que en las instituciones pagas el egreso ronda el 38%, en la universidad pública oscila entre el 20% y el 25%.

"No se trata de implementar a como dé lugar la cantidad de egresados, sino que sea un proceso de formación efectivo. Muchos dejan porque no pueden seguir o porque se les hace imposible sostener las condiciones", señaló Coca, vinculando esta dificultad con el actual recorte presupuestario, que estimó en un 30% menos en términos reales desde 2023.

Fuente: radio Sarmiento