En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el escenario de la educación superior en San Juan reveló una trama de movilidad social. Según detalló Ricardo Coca, secretario administrativo de la UNSJ, la imagen del estudiante que solo se dedica a cursar es una excepción: hoy, el 80% de los alumnos de la provincia trabaja mientras intenta avanzar en su formación profesional.
El 80% de los alumnos de la UNSJ trabaja y el 70% es primera generación universitaria
Ricardo Coca, secretario administrativo de la Universidad Nacional de San Juan, brindó datos reveladores sobre el esfuerzo detrás de cada título