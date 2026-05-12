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El 80% de los alumnos de la UNSJ trabaja y el 70% es primera generación universitaria

Ricardo Coca, secretario administrativo de la Universidad Nacional de San Juan, brindó datos reveladores sobre el esfuerzo detrás de cada título

En el marco de la cuarta Marcha Federal Universitaria, el escenario de la educación superior en San Juan reveló una trama de movilidad social. Según detalló Ricardo Coca, secretario administrativo de la UNSJ, la imagen del estudiante que solo se dedica a cursar es una excepción: hoy, el 80% de los alumnos de la provincia trabaja mientras intenta avanzar en su formación profesional.

"La mayoría tiene una realidad de trabajo y estudios. Son hijos de laburantes que cumplen alguna actividad en el resto del día", explicó Coca. Este factor socioeconómico es determinante en la duración de las trayectorias académicas. Mientras que los planes de estudio están diseñados para 5 años, la realidad marca que la permanencia promedio para terminar una carrera es de 9 años.

Uno de los datos más potentes que arrojó la medición de autoevaluación institucional es el impacto de la universidad pública en el núcleo familiar. Coca destacó que el 70% de los estudiantes son primera generación de universitarios en sus familias.

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"Personas que no podrían estudiar bajo otro concepto, hoy lo pueden hacer. Si yo hubiera tenido que pagar la universidad, mi vieja no lo hubiera podido hacer. Estaría haciendo otra cosa para ganarme la vida, pero no hubiera podido terminar una escuela universitaria", confesó el funcionario.

La entrevista también puso luz sobre las tasas de graduación, comparando el sistema público con el privado. Mientras que en las instituciones pagas el egreso ronda el 38%, en la universidad pública oscila entre el 20% y el 25%.

"No se trata de implementar a como dé lugar la cantidad de egresados, sino que sea un proceso de formación efectivo. Muchos dejan porque no pueden seguir o porque se les hace imposible sostener las condiciones", señaló Coca, vinculando esta dificultad con el actual recorte presupuestario, que estimó en un 30% menos en términos reales desde 2023.

Fuente: radio Sarmiento

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