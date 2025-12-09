Sur Finanzas: la Justicia allana la sede de la AFA y varios clubes de fútbol

Según los investigadores, Sur Finanzas habría otorgado préstamos a clubes que luego se cobraban a través de derechos televisivos o convenios publicitarios, un mecanismo que ahora se analiza bajo la figura de posible lavado de dinero. La fiscal Cecilia Incardona pidió levantar el secreto fiscal y bancario de todas las instituciones involucradas para rastrear el flujo de fondos.

El avance judicial coincide con la situación del financista Ariel Vallejos, quien la semana pasada entregó su celular a la fiscalía tras haberse negado inicialmente. Los investigadores consideran que su rol podría ser determinante para reconstruir el esquema financiero que rodea a Sur Finanzas y su relación con dirigentes del fútbol.

Excursionistas salió a despegarse

image

Uno de los clubes allanados, Excursionistas, emitió un comunicado poco después de la irrupción policial. La institución aclaró que su único vínculo con Sur Finanzas fue un contrato de sponsoreo, en términos similares a los que mantiene con otras empresas.

En el texto, el club enfatizó que no existe relación societaria, financiera ni administrativa con la firma investigada, y que toda conexión se limitó a la exposición de la marca en espacios acordados contractualmente. También expresó que se encuentra “a plena disposición de la Justicia” y que ratifica su compromiso con la transparencia institucional.

Los allanamientos se producen en un momento particularmente delicado para Claudio “Chiqui” Tapia, quien ya enfrenta cuestionamientos políticos y judiciales por sus supuestos vínculos con Vallejos. Con el avance de la causa, la lupa vuelve a posarse sobre la estructura económica que rodea a la AFA y sobre los acuerdos que Sur Finanzas mantuvo con numerosos clubes en los últimos años.