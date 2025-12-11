Llegan los cuartos de final en el Mundialito de Bancaria

Estudiantil, Valenciano, Bancaria Negro, Richet Zapata, Sarmiento de Albardón e Hispano serán los representantes locales en el cuadro masculino. UVT, Lomas y Huarpes son los sanjuaninos en la competencia femenina.

El viernes será el turno de las semifinales del certamen en el Cantoni y las finales se disputarán en la tarde del sabádo.