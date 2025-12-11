"
San Juan 8 > Ovación > Bancaria

Llegan los cuartos de final en el Mundialito de Bancaria

El tradicional Mundialito de Bancaria jugará este jueves los partidos de cuartos de final de la Copa de Oro y también de la Copa de Plata.

El Mundialito de Bancaria ingresó en la recta final de su edición 2025. Los equipos masculinos (mini) y femeninos (Sub13) disputarán este jueves los cruces de cuartos de final de la Copa de Oro y la Copa de Plata. Casi todos los partidos se disputarán en el estadio Aldo Cantoni. Las rondas consuelo tendrán actividad en canchas de Bancaria, Lomas de Rivadavia y Barrio Rivadavia.

Estudiantil, Valenciano, Bancaria Negro, Richet Zapata, Sarmiento de Albardón e Hispano serán los representantes locales en el cuadro masculino. UVT, Lomas y Huarpes son los sanjuaninos en la competencia femenina.

El viernes será el turno de las semifinales del certamen en el Cantoni y las finales se disputarán en la tarde del sabádo.

Mundialito Bancaria - femenino

Cuartos de final – Copa de Oro

Jueves en el Cantoni:

  • 15:00; Argentinos Jrs. A vs. San Jorge (Chile) – Femenino
  • 16:00; Estudiantil vs. Centro Valenciano – Masculino
  • 17:00; Red Star (Chile) vs. La Colonia (Mendoza) – Femenino
  • 18:00; León Prado (Chile) vs. Bancaria Negro – Masculino
  • 19:00; UVT vs. Lomas – Femenino
  • 20:00; Richet Zapata vs. Vélez Sarsfield – Masculino
  • 21:00; Huarpes vs. Andes Talleres (Mendoza) – Femenino
  • 22:00; Sarmiento de Albardón vs. Hispano – Masculino

Mundialito Bancaria - masculino 2

Programación completa del jueves:

Mundialito Bancaria - Jueves partidos

