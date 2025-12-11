El Mundialito de Bancaria ingresó en la recta final de su edición 2025. Los equipos masculinos (mini) y femeninos (Sub13) disputarán este jueves los cruces de cuartos de final de la Copa de Oro y la Copa de Plata. Casi todos los partidos se disputarán en el estadio Aldo Cantoni. Las rondas consuelo tendrán actividad en canchas de Bancaria, Lomas de Rivadavia y Barrio Rivadavia.
San Juan 8 > Ovación > Bancaria
Llegan los cuartos de final en el Mundialito de Bancaria
El tradicional Mundialito de Bancaria jugará este jueves los partidos de cuartos de final de la Copa de Oro y también de la Copa de Plata.