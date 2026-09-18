Boca Juniors no podrá contar con unos de sus habituales titulares para los partidos ante Racing por Copa Argentina y ante Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura. El arquero Álvaro Montero fue convocado para jugar la fecha FIFA con la Selección de Colombia.
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Boca perderá a uno de sus titulares para sus próximos partidos
Uno de los pilares de Boca fue convocado por su Selección para la próxima fecha FIFA. No estará ante Racing por la Copa Argentina ni ante Unión por el Clausura.