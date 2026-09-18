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Boca perderá a uno de sus titulares para sus próximos partidos

Uno de los pilares de Boca fue convocado por su Selección para la próxima fecha FIFA. No estará ante Racing por la Copa Argentina ni ante Unión por el Clausura.

Boca Juniors no podrá contar con unos de sus habituales titulares para los partidos ante Racing por Copa Argentina y ante Unión por la fecha 11 del Torneo Clausura. El arquero Álvaro Montero fue convocado para jugar la fecha FIFA con la Selección de Colombia.

Los cafeteros jugarán el 26 de septiembre ante México, el 2 de octubre ante Paraguay y el 6 de octubre ante Perú. Todos los juegos serán en Estados Unidos.

Esa agenda colombiana le impedirá a Montero estar en los partidos del 27 de septiembre ante la Academia y del 4 de octubre ante el Tatengue.

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El Vasco Arruabarrena volverá a apostar por Leandro Brey en el arco para esos compromisos. La otra opción será la de Javier García porque Agustín Marchesín continúa recuperándose de la rotura de ligamentos cruzados que sufrió ante Barcelona de Ecuador en marzo de este año.

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