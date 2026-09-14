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Boca empató con San Pablo y pasó a semifinales

El equipo del Vasco Arruabarrena ganó 1-0 en la ida en La Bombonera y ahora amplía la ventaja en el mítico Morumbí. Lo empató Duarte

Leandro Lozano aprovechó la lentitud de Domingos Duarte para picar al vacío, quedar mano a mano contra Rafael y definir con un remate que ingresó a la red tras un intento por despejar del arquero.

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En Brasil, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones a lo largo de su historial, Boca va en busca del pase a las semifinales de la Copa Sudamericana ante San Pablo luego del 1-0 en el encuentro de ida en la Bombonera.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Morumbí, y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el uruguayo Gustavo Tejera, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.

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Boca llega a este encuentro tras el valioso triunfo 1-0 que consiguió en el partido de ida, disputado en La Bombonera, donde se impuso gracias al gol del uruguayo Miguel Merentiel.

De esta manera, el "Xeneize" dio un gran paso en la búsqueda de su primera clasificación a las semifinales de esta competencia desde la edición de 2014.

En lo que respecta al campeonato local, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena golearon 3-1 con un equipo alternativo a Central Córdoba de Santiago del Estero y se metieron en la pelea en la tabla anual, que a fin de año le entrega el título de Campeón de Liga a aquel equipo que finalice primero.

San Pablo, por su parte, no solo cayó en la ida contra Boca, sino que en el Brasileirao perdió 2-0 como visitante frente al Palmeiras y cayó a la undécima posición.

La probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Leonel Flores.

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