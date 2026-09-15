Boca resistió en el Morumbí ante San Pablo y se metió en semis

ZURDAZO DE LOZANO PARA EL 1-0 DE BOCA



El uruguayo aprovechó una desatención de Sao Paulo y no perdonó. El Xeneize aumenta su ventaja en la serie.



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San Pablo salió con otra actitud después del descanso y comenzó a jugar más cerca del área de Boca. Sin embargo, cuando el Xeneize más necesitaba una aparición ofensiva, llegó el golpe.

A los 15 minutos del segundo tiempo, una desatención de la defensa brasileña dejó a Leandro Lozano mano a mano. El uruguayo no dudó, definió de zurda y puso el 1-0 para Boca, que pasó a ganar 2-0 en el global.

El Tricolor buscó reaccionar inmediatamente y llegó al empate, pero la jugada terminó anulada por fuera de juego tras la revisión del VAR.

ANULADO EL 1-1 DE SAO PAULO ANTE BOCA



Luego de una larga revisión, el VAR ratificó la decisión del juez de línea y anuló el gol del Tricolor.



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Cuando Boca parecía tener la serie controlada, el local encontró el descuento sobre el cierre.

A los 44 minutos, Domingos Duarte apareció en el área y metió un cabezazo para marcar el 1-1. El gol le dio vida a San Pablo, que se lanzó desesperadamente en busca del tanto que necesitaba para llevar la serie a otro escenario.

DOMINGOS DUARTE EMPATÓ EL ENCUENTRO PARA SAO PAULO



El defensor del Tricolor metió un gran cabezazo para poner el 1-1 ante Boca y quedar a un gol de igualar la serie.#CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/UsTQOuAxNX — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 16, 2026

Boca tuvo que resistir nueve minutos de descuento, defendió cada pelota y finalmente pudo soltar el grito.

El empate alcanzó para quedarse con una clasificación trabajada en Brasil. Con el 2-1 global, el Xeneize ya está entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

En semifinales, Boca se enfrentará con Vasco da Gama, que consiguió eliminar a Independiente Santa Fe y avanzó a la próxima instancia.

El Xeneize ya dejó atrás a San Pablo. Ahora tendrá otro desafío brasileño en el camino hacia la final.