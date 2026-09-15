Boca resistió en el Morumbí ante San Pablo y se metió en semis

San Pablo salió con otra actitud después del descanso y comenzó a jugar más cerca del área de Boca. Sin embargo, cuando el Xeneize más necesitaba una aparición ofensiva, llegó el golpe.
A los 15 minutos del segundo tiempo, una desatención de la defensa brasileña dejó a Leandro Lozano mano a mano. El uruguayo no dudó, definió de zurda y puso el 1-0 para Boca, que pasó a ganar 2-0 en el global.
El Tricolor buscó reaccionar inmediatamente y llegó al empate, pero la jugada terminó anulada por fuera de juego tras la revisión del VAR.
Cuando Boca parecía tener la serie controlada, el local encontró el descuento sobre el cierre.
A los 44 minutos, Domingos Duarte apareció en el área y metió un cabezazo para marcar el 1-1. El gol le dio vida a San Pablo, que se lanzó desesperadamente en busca del tanto que necesitaba para llevar la serie a otro escenario.
Boca tuvo que resistir nueve minutos de descuento, defendió cada pelota y finalmente pudo soltar el grito.
El empate alcanzó para quedarse con una clasificación trabajada en Brasil. Con el 2-1 global, el Xeneize ya está entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana.
En semifinales, Boca se enfrentará con Vasco da Gama, que consiguió eliminar a Independiente Santa Fe y avanzó a la próxima instancia.
El Xeneize ya dejó atrás a San Pablo. Ahora tendrá otro desafío brasileño en el camino hacia la final.