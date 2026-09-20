Boca fue superior, venció a San Lorenzo y estiró su invicto a 13 partidos

El Xeneize salió decidido a manejar el partido y rápidamente encontró espacios. Con sus laterales participando activamente del ataque y una buena circulación en la mitad de la cancha, comenzó a acercarse al arco defendido por Devecchi.

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Ascacíbar tuvo una chance clara y Di Lollo también estuvo cerca después de un córner, mientras que Merentiel tuvo una oportunidad dentro del área que no pudo aprovechar.

@espnargentina ¡APARECIÓ LA LLUVIA EN EL NUEVO GASÓMETRO! El duelo SanLorenzo vs. Boca se vive bajo la tormenta. TikTokDeportes TorneoClausura sonido original - ESPN Argentina - ESPN Argentina

La expulsión de Insaurralde modificó todavía más el escenario. San Lorenzo quedó con diez jugadores durante más de una hora, pero Boca no consiguió traducir su superioridad en el marcador antes del entretiempo.

El 0-0 terminó siendo un resultado favorable para el local, que había soportado buena parte del primer tiempo cerca de su área.

Boca mantuvo su postura después del descanso y finalmente encontró el premio.

A los 12 minutos del segundo tiempo, una jugada terminó con la pelota nuevamente en los pies de Leandro Lozano, quien recibió en la puerta del área y sacó un zurdazo para marcar el 1-0.

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San Lorenzo intentó reaccionar, pero el equipo visitante continuó manejando el desarrollo. Apenas 15 minutos después llegó el segundo.

Blanco desbordó por la banda y envió un centro preciso, que encontró a Miguel Merentiel dentro del área. El delantero uruguayo anticipó y definió para establecer el 2-0.

A partir de allí, Boca manejó la ventaja ante un San Lorenzo que intentó descontar, pero encontró pocas respuestas para modificar el rumbo del clásico.

La intensa lluvia fue otro de los protagonistas de la tarde en el Nuevo Gasómetro. Durante el segundo tiempo el campo comenzó a complicar la circulación de la pelota y hasta hubo un inconveniente con la iluminación del estadio, aunque el encuentro pudo continuar.

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Con el triunfo, Boca extendió su invicto a 13 partidos y sumó tres puntos importantes en la pelea de la tabla anual por la clasificación directa a la Copa Libertadores.