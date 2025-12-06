"
El Cantoni fue una fiesta: "Pacman" Fernández se coronó campeón

Exequiel “Pacman” Fernández desató la euforia en el Aldo Cantoni al ganar el cinturón Gold AMB tras vencer por puntos al venezolano Rodrigo Caraballo en un combate a 10 rounds.

El Estadio Aldo Cantoni vivió una noche que quedará grabada en la historia del boxeo sanjuanino. Con el estadio repleto y un clima de pura expectativa, Exequiel “Pacman” Fernández se quedó con el cinturón Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras imponerse por puntos al venezolano Rodrigo Caraballo en un combate pactado a 10 asaltos.

Desde el primer round, el crédito local mostró claridad y ritmo. Con el correr de los minutos, su dominio se hizo más evidente: golpes más precisos, mejor lectura del combate y una constancia que terminó inclinando la pelea a su favor. Las tarjetas de los jueces confirmaron lo que el público ya veía desde las tribunas: Fernández había sido superior de principio a fin.

Este triunfo consolida un año brillante para el sanjuanino. En junio, en la misma provincia, había vencido por fallo unánime a Néstor Abdallah, coronándose campeón internacional AMB. Ahora, con este nuevo cinturón, Fernández vuelve a subir otro peldaño en su ascenso dentro del boxeo internacional.

La dedicatoria más emotiva

Tras la pelea, y todavía con la ovación resonando en el Cantoni, Pacman habló. Visiblemente emocionado, agradeció el acompañamiento del público y recordó que este logro “es parte de la recompensa de tanto esfuerzo”.

En medio del festejo, el boxeador dedicó el triunfo a su familia y especialmente a su padre: “Quien en paz descanse y fue quien me inició en el boxeo”, dijo con la voz quebrada.

Los meses de preparación

Fernández contó que llegó a la pelea tras una preparación intensa: “Estuve tres meses duros entrenando hasta el domingo”, aseguró.

Ahora, solo piensa en detener la marcha: descansar, volver a su casa y asimilar todo lo vivido. “Voy a disfrutar con los míos y procesar este sueño que cumplí”, cerró, con la adrenalina todavía a flor de piel.

