El Estadio Aldo Cantoni vivió una noche que quedará grabada en la historia del boxeo sanjuanino. Con el estadio repleto y un clima de pura expectativa, Exequiel “Pacman” Fernández se quedó con el cinturón Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras imponerse por puntos al venezolano Rodrigo Caraballo en un combate pactado a 10 asaltos.
El Cantoni fue una fiesta: "Pacman" Fernández se coronó campeón
