El Cantoni fue una fiesta: "Pacman" Fernández se coronó campeón

La dedicatoria más emotiva

Tras la pelea, y todavía con la ovación resonando en el Cantoni, Pacman habló. Visiblemente emocionado, agradeció el acompañamiento del público y recordó que este logro “es parte de la recompensa de tanto esfuerzo”.

En medio del festejo, el boxeador dedicó el triunfo a su familia y especialmente a su padre: “Quien en paz descanse y fue quien me inició en el boxeo”, dijo con la voz quebrada.

Los meses de preparación

Fernández contó que llegó a la pelea tras una preparación intensa: “Estuve tres meses duros entrenando hasta el domingo”, aseguró.

Ahora, solo piensa en detener la marcha: descansar, volver a su casa y asimilar todo lo vivido. “Voy a disfrutar con los míos y procesar este sueño que cumplí”, cerró, con la adrenalina todavía a flor de piel.