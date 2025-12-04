Ezequiel "Pacman" Fernández peleará por el Título AMB Gold

En la sala de prensa del Estadio Aldo Cantoni, se realizó la conferencia de prensa de presentación del evento y posteriormente se efectuó el pesaje de los púgiles.

El secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, fue el primero en referirse a la importancia del festival boxístico y en especial a la posibilidad que tendrán los sanjuaninos de presenciar un combate por un título internacional de importancia, agradeciendo el trabajo de quienes componen la Secretaría de Deporte y la Agencia Deportes San Juan, destacando el apoyo constante del gobernador Marcelo Orrego para este tipo de eventos.

El organizador de la pelea Ángel Fernández también hizo hincapié en que este evento de carácter internacional es para él un sueño cumplido que le hubiera gustado poder compartir con su padre, agradeciendo al Gobierno de San Juan por el apoyo incondicional para lograr que San Juan sea sede de este combate a nivel mundial.

Hernán Salvo, supervisor de la Asociación Mundial de Boxeo, invitó a los sanjuaninos a presenciar la pelea: “Me ha tocado estar en eventos, tanto en el Mocoroa como en el Cantoni con Leonela Yúdica, con Cecilia Román, el sanjuanino es una persona que le gusta el boxeo, que es apasionado de este deporte.

Mi agradecimiento, como presidente también de la Comisión de Boxeo Profesional a San Juan por el apoyo que le da la actividad. Que el sanjuanino entienda que mañana tiene la chance de ver algo histórico en nuestro deporte, de tener un título mundial.

Ha sido un esfuerzo que viene desde la Secretaría de Deportes, desde la Agencia Deportes San Juan y la promotora que hace varios meses vienen peleando por esto”.

El venezolano Rodrigo Caraballo dio su opinión sobre la pelea del viernes: “Quiero agradecer a todos por tenerme en cuenta para este evento, a la Asociación Mundial de Boxeo. No estoy seguro, pero creo que siempre tienen que elegir entre tres rivales y que me tengan en cuenta y me eligieran a mí para pelear un título Gold. Mañana, de la mejor manera le voy a responder con un gran combate”.

Ezequiel “Pacman” Fernández: “Invitarlos mañana al festival y quería agradecerle a la gente del gobierno, a Pablo Abone, Pablo Tabachnik, Mauricio Lara, Martín Riveros, al igual que al señor gobernador Marcelo Orrego, ya que gracias a ustedes, mañana si Dios quiere, puedo cumplir mis sueños, porque para eso he estado entrenando con mucho esfuerzo, sacrificio, para que mañana se quede el título en casa. Creo que va a ser una linda pelea porque mi rival, tanto él como yo estamos listos para dar un buen espectáculo y que gane el mejor”.

En el pesaje, ambos púgiles acusaron en la balanza 66,500 kg.

La entrada para el festival boxístico tendrá un costo de 8.000 pesos 15.000 el ring side y se puede adquirir en el Club Julio Mocoroa, ubicado en calle Mendoza 585 norte, Capital; el Imperio de la gula, situado en Avenida Argentina 814 norte, Santa Lucía, y Minimarket Crispajo, en calle Las Vicentinas 1009 esquina Chaco, en Villa Krause.

El día de la pelea se podrá comprar en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni desde las 19.

El último antecedente de Ezequiel Fernández en nuestra provincia es el triunfo por fallo unánime contra Néstor Abdallah el 13 de junio pasado, ganando el título internacional AMB.

Historial:

Ezequiel “Pacman” Fernández: 39 peleas con 31 victorias, de ellas 4 por nocaut, 7 derrotas, 1 empate.

Rodrigo Caraballo: 12 combates, con 11 triunfos, 8 por KO y 1 derrota por KO.