"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Alan Velasco

Alan Velasco sufrió una lesión y estará dos meses sin jugar

Boca informó que Alan Velasco sufrió, ante Riestra, una distensión del ligamento en su rodilla izquierda y estará alejado de las canchas por un tiempo.

Boca confirmó en redes sociales la gravedad de la lesión que sufrió el delantero Alan Velasco en la victoria del pasado domingo por 1-0 ante Deportivo Riestra, por la primera jornada de la Zona A del Torneo Apertura.

El conjunto xeneize informó en redes sociales que el atacante surgido en Independiente padeció “una distensión Grado 2 del Ligamento colateral medial de la rodilla izquierda”.

De esta manera, Velasco se suma a una lista de nombres de peso que son baja en el cuadro de La Ribera durante el arranque del campeonato local: Edinson Cavani (lumbalgia), Milton Giménez (pubalgia, podría ser operado), Miguel Merentiel (desgarro), Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.

Te puede interesar...

Asimismo, Ander Herrera y Lucas Janson pidieron el cambio en el duelo ante el “Malevo”, pero todo parecería indicar que ambos llegarían en condiciones para enfrentar a Estudiantes de La Plata, este miércoles desde las 22:15.

Tras la confirmación de la importancia en el problema físico del delantero de 23 años nacido en Quilmes, se estima que el tiempo de recuperación le demandará aproximadamente dos meses, por lo que no estará presente en la primera parte del año.

Quien picaría en punta para reemplazar a Velasco sería Kevin Zenón, ante la falta de un reemplazante natural, mientras Claudio Úbeda, director técnico de Boca, aguarda por la llegada del paraguayo Ángel Romero.

Por otro lado, si Herrera y Janson llegan en óptimas condiciones, lo más probable sería que el entrenador de los de La Ribera saliera al terreno de juego con un equipo similar al que venció a Deportivo Riestra, a excepción de la presencia de Velasco.

Temas

Te puede interesar