Alan Velasco sufrió una lesión y estará dos meses sin jugar

Asimismo, Ander Herrera y Lucas Janson pidieron el cambio en el duelo ante el “Malevo”, pero todo parecería indicar que ambos llegarían en condiciones para enfrentar a Estudiantes de La Plata, este miércoles desde las 22:15.

Tras la confirmación de la importancia en el problema físico del delantero de 23 años nacido en Quilmes, se estima que el tiempo de recuperación le demandará aproximadamente dos meses, por lo que no estará presente en la primera parte del año.

Quien picaría en punta para reemplazar a Velasco sería Kevin Zenón, ante la falta de un reemplazante natural, mientras Claudio Úbeda, director técnico de Boca, aguarda por la llegada del paraguayo Ángel Romero.

Por otro lado, si Herrera y Janson llegan en óptimas condiciones, lo más probable sería que el entrenador de los de La Ribera saliera al terreno de juego con un equipo similar al que venció a Deportivo Riestra, a excepción de la presencia de Velasco.