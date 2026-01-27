La primera Night Run San Juan tendrá más de mil corredores

Para los corredores con mayor experiencia, la distancia de 8 kilómetros representará un desafío intermedio. El circuito se extenderá por la Circunvalación hasta el segundo retome, ubicado en calle Urquiza, punto en el que además estará dispuesto el primer puesto de hidratación, acompañando el esfuerzo de los atletas en este tramo más exigente.

La distancia principal será la de 17 kilómetros, destinada a los atletas más competitivos y a quienes buscan superarse y mejorar sus marcas personales. Esta prueba comprenderá una vuelta completa a la Avenida de Circunvalación, con partida y llegada en Yacopini, y contará con tres puestos de hidratación estratégicamente ubicados para garantizar el óptimo desarrollo de la carrera.

Con una convocatoria que supera el millar de participantes y una propuesta innovadora, la Night Run San Juan se perfila como una alternativa atractiva y diferente, no solo para corredores locales, sino también para atletas de otras provincias, consolidando a San Juan como escenario de eventos deportivos de relevancia y proyección.