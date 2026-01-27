San Juan se prepara para vivir una experiencia deportiva diferente con la primera edición de la Night Run San Juan, una competencia nocturna que ya superó los 1.000 inscriptos y promete convertirse en uno de los eventos destacados del calendario atlético provincial. La cita será el sábado 31 de enero, en horario nocturno, sobre la Avenida de Circunvalación de la capital sanjuanina.
La primera Night Run San Juan tendrá más de mil corredores
La carrera nocturna debutará el sábado 31 de enero, con un recorrido urbano sobre la Circunvalación y tres distancias pensadas para todos los niveles.