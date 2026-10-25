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De local, River venció a Racing y llega fortalecido al Superclásico

Con un cabezazo de Lautaro Rivero, el Millonario ganó 1-0 en el Monumental, llegó a los 23 puntos y quedó cuarto en la Zona B. Racing, con 12 unidades, se quedó sin chances de clasificar.

River Plate venció 1-0 a Racing por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Lautaro Rivero marcó el único gol de la noche y el VAR le anuló otro a Ángel Correa. El Millonario se afirmó en la zona de playoffs y ahora se prepara para visitar a Boca.

El Millonario consiguió un triunfo importante ante Racing en el estadio Monumental. Con un cabezazo de Lautaro Rivero, el equipo dirigido por Leonardo Ponzio se impuso por 1-0 en el clásico correspondiente a la Zona B del Torneo Clausura y llegará con confianza al próximo Superclásico frente a Boca.

El defensor fue protagonista de una noche especial. Rivero ingresó en el equipo titular en lugar del suspendido Lucas Martínez Quarta y respondió con el gol que definió el encuentro.

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La apertura del marcador llegó a los 33 minutos del primer tiempo. Después de una buena jugada colectiva, Ángel Correa lanzó un centro preciso al segundo palo y Rivero apareció sin marca para conectar de cabeza y ubicar la pelota junto al poste derecho de Facundo Cambeses.

River había mostrado sus intenciones desde el comienzo. A los seis minutos, Gonzalo Montiel probó con un zurdazo cruzado que obligó al arquero de Racing a intervenir. La Academia también tuvo una oportunidad con Tomás Conechny, cuyo remate fue controlado por Santiago Beltrán.

El cierre de la primera parte tuvo una de las jugadas más discutidas del encuentro. Ángel Correa llegó a convertir el segundo tanto del Millonario, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer revisó la acción a instancias del VAR y anuló el gol por una posición adelantada de Gonzalo Montiel que interfería en la visión del arquero.

La decisión mantuvo a Racing a un solo gol de distancia y dejó abierto el resultado para el complemento.

En la segunda mitad, River tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. A los nueve minutos, Correa quedó mano a mano con Cambeses, que respondió con una buena atajada. Más tarde, una combinación entre Lautaro Rivero, Correa y Thiago Almada terminó con otro remate del mediocampista que el arquero logró bloquear.

Racing buscó reaccionar, pero le costó transformar sus avances en situaciones claras. River sostuvo la diferencia y terminó asegurando tres puntos importantes ante su público.

Con la victoria, River alcanzó los 23 puntos y trepó al cuarto puesto de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El resultado también le permite llegar en alza al partido más esperado de la próxima fecha.

El Millonario visitará a Boca el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en una nueva edición del Superclásico.

Racing, en cambio, quedó decimotercero en la zona, con 12 unidades, y perdió sus posibilidades de clasificarse entre los ocho mejores. La derrota profundiza el momento complicado de la Academia, que deberá cambiar rápidamente el rumbo en el tramo final del campeonato.

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