De local, River venció a Racing y llega fortalecido al Superclásico

View this post on Instagram

La apertura del marcador llegó a los 33 minutos del primer tiempo. Después de una buena jugada colectiva, Ángel Correa lanzó un centro preciso al segundo palo y Rivero apareció sin marca para conectar de cabeza y ubicar la pelota junto al poste derecho de Facundo Cambeses.

River había mostrado sus intenciones desde el comienzo. A los seis minutos, Gonzalo Montiel probó con un zurdazo cruzado que obligó al arquero de Racing a intervenir. La Academia también tuvo una oportunidad con Tomás Conechny, cuyo remate fue controlado por Santiago Beltrán.

TRAS VER EL VAR, REY HILFER ANULÓ EL SEGUNDO DE RIVER



El árbitro del encuentro anuló el 2-0 de Correa ante Racing por un offside previo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/T2vg1tHdJl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 25, 2026

El cierre de la primera parte tuvo una de las jugadas más discutidas del encuentro. Ángel Correa llegó a convertir el segundo tanto del Millonario, pero el árbitro Leandro Rey Hilfer revisó la acción a instancias del VAR y anuló el gol por una posición adelantada de Gonzalo Montiel que interfería en la visión del arquero.

La decisión mantuvo a Racing a un solo gol de distancia y dejó abierto el resultado para el complemento.

En la segunda mitad, River tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. A los nueve minutos, Correa quedó mano a mano con Cambeses, que respondió con una buena atajada. Más tarde, una combinación entre Lautaro Rivero, Correa y Thiago Almada terminó con otro remate del mediocampista que el arquero logró bloquear.

Racing buscó reaccionar, pero le costó transformar sus avances en situaciones claras. River sostuvo la diferencia y terminó asegurando tres puntos importantes ante su público.

Con la victoria, River alcanzó los 23 puntos y trepó al cuarto puesto de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. El resultado también le permite llegar en alza al partido más esperado de la próxima fecha.

El Millonario visitará a Boca el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en una nueva edición del Superclásico.

Racing, en cambio, quedó decimotercero en la zona, con 12 unidades, y perdió sus posibilidades de clasificarse entre los ocho mejores. La derrota profundiza el momento complicado de la Academia, que deberá cambiar rápidamente el rumbo en el tramo final del campeonato.