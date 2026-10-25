Colapinto no pudo terminar el GP de EE.UU y Antonelli se quedó con la victoria

Aunque continuó en pista, el Alpine perdió rendimiento. Colapinto ingresó a boxes para cambiar neumáticos y regresó a la competencia, pero finalmente el equipo le pidió que volviera al garaje para retirar el auto. El incidente con Lindblad no derivó en una investigación ni en sanciones para ninguno de los dos pilotos.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto tuvo problemas en su Alpine que lo obligaron a abandonar la carrera en Austin.



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El abandono prolongó la racha sin puntos del argentino y volvió a dejarlo sin completar una carrera. Para Alpine, la jornada tuvo un resultado dispar: mientras Colapinto quedó fuera de competencia, Pierre Gasly logró terminar décimo y sumó un punto para el equipo.

La carrera tuvo como ganador al italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, que se impuso con una ventaja de 13 segundos sobre Charles Leclerc, de Ferrari. Max Verstappen completó el podio.

Lewis Hamilton terminó cuarto y Lando Norris fue quinto. George Russell, en tanto, finalizó octavo, por lo que Antonelli no consiguió las condiciones necesarias para asegurar el campeonato y deberá buscar la consagración en el Gran Premio de México.

La próxima fecha será una nueva oportunidad para el italiano, mientras que Colapinto intentará dejar atrás un fin de semana que terminó antes de lo previsto en el Circuito de las Américas, en Austin.