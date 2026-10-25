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Colapinto no pudo terminar el GP de EE.UU y Antonelli se quedó con la victoria

El argentino abandonó en Austin por problemas en su Alpine, luego de avanzar siete posiciones y sufrir daños tras un incidente con Arvid Lindblad. Antonelli ganó y postergó la definición del título.

El argentino debió retirarse en Austin por problemas en su monoplaza, luego de avanzar siete posiciones desde el fondo de la grilla y protagonizar un incidente con Arvid Lindblad. Kimi Antonelli ganó la carrera y deberá esperar hasta México para intentar asegurar el título.

Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El piloto argentino recibió la orden de ingresar a boxes y retirarse de la competencia debido a los problemas que sufrió su Alpine, en una carrera que se complicó después de un incidente en pista y de los daños en una pieza clave para el rendimiento aerodinámico del auto.

Colapinto había largado desde el puesto 21 y consiguió avanzar siete posiciones durante la primera parte de la carrera. Sin embargo, su ritmo comenzó a verse condicionado tras un episodio con Arvid Lindblad, cuando ambos pelearon por la posición en la primera curva. El argentino hizo un trompo, perdió terreno y su monoplaza quedó con daños visibles.

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Aunque continuó en pista, el Alpine perdió rendimiento. Colapinto ingresó a boxes para cambiar neumáticos y regresó a la competencia, pero finalmente el equipo le pidió que volviera al garaje para retirar el auto. El incidente con Lindblad no derivó en una investigación ni en sanciones para ninguno de los dos pilotos.

El abandono prolongó la racha sin puntos del argentino y volvió a dejarlo sin completar una carrera. Para Alpine, la jornada tuvo un resultado dispar: mientras Colapinto quedó fuera de competencia, Pierre Gasly logró terminar décimo y sumó un punto para el equipo.

La carrera tuvo como ganador al italiano Andrea Kimi Antonelli, con Mercedes, que se impuso con una ventaja de 13 segundos sobre Charles Leclerc, de Ferrari. Max Verstappen completó el podio.

Lewis Hamilton terminó cuarto y Lando Norris fue quinto. George Russell, en tanto, finalizó octavo, por lo que Antonelli no consiguió las condiciones necesarias para asegurar el campeonato y deberá buscar la consagración en el Gran Premio de México.

La próxima fecha será una nueva oportunidad para el italiano, mientras que Colapinto intentará dejar atrás un fin de semana que terminó antes de lo previsto en el Circuito de las Américas, en Austin.

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