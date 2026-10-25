Lula Da Silva fue reelecto presidente de Brasil e irá por su cuarto mandato

La disputa enfrentó dos proyectos políticos opuestos para la mayor economía de América Latina. Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT), defendió la continuidad de su gestión, con énfasis en las políticas sociales y el papel del Estado. Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, representó una alternativa conservadora, con propuestas de endurecimiento de la política de seguridad y medidas contra la corrupción.

La jornada electoral estuvo marcada por la tensión política y una medida excepcional de la Justicia electoral, que extendió dos horas el horario de votación ante problemas de transporte público y condiciones climáticas adversas en distintas regiones. La decisión generó confusión en algunos centros electorales, donde varias mesas ya habían cerrado cuando se conoció la disposición.

A medida que avanzó el escrutinio, el liderazgo cambió de manos. Bolsonaro comenzó arriba en el recuento, pero Lula fue acortando la diferencia hasta quedar al frente y consolidar su victoria.

El resultado reflejó la fuerte polarización política que atraviesa Brasil y la división del electorado entre la continuidad del oficialismo y la alternativa conservadora.

La elección también tuvo repercusiones más allá de las fronteras brasileñas. Por el peso económico y político del país, el resultado será relevante para sus vínculos con Estados Unidos, China y sus socios sudamericanos, incluida la Argentina.

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La orientación del Gobierno brasileño tiene consecuencias sobre el comercio regional, las relaciones diplomáticas y la integración económica.

Con el triunfo, Lula aseguró un nuevo mandato de cuatro años al frente de Brasil y garantizó la continuidad de su proyecto político.

La victoria, obtenida después de una definición ajustada, cerró una de las contiendas electorales más disputadas del país y confirmó que el rumbo político brasileño seguirá en manos del Partido de los Trabajadores.