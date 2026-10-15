El presente de River abrió la puerta a un posible regreso de Ramón Díaz

Ramón, uno de los técnicos más exitosos de la historia de River, volvió a ganar espacio en las conversaciones futbolísticas. Su identificación con el club y sus antecedentes como entrenador lo convierten en una alternativa que genera expectativa entre los hinchas, especialmente en un momento en el que el equipo necesita recuperar resultados y confianza.

Además, en los últimos días trascendió que tanto él como su hijo Emiliano rechazaron propuestas del exterior, entre ellas una del Corinthians. Esas decisiones alimentaron las versiones sobre un posible regreso a Núñez, aunque no alcanzan para confirmar que exista una negociación cerrada.

Sin embargo, también hubo informaciones que señalaron que la dirigencia negó contactos con el riojano y ratificó su respaldo a Ponzio. Por ahora, el eventual regreso de Ramón sigue siendo una posibilidad que circula en medio de la incertidumbre deportiva, no una decisión anunciada por el club.

Consultado después del empate en Junín sobre los rumores que vinculan a Ramón con River, Ponzio evitó anticipar lo que puede ocurrir en la próxima temporada y puso el foco en los partidos que quedan.

“Vivo el hoy, River es hoy. Para proyectar el año que viene, hay que ganar lo que queda y más no puedo decir”, expresó el entrenador, que tiene por delante un cierre de torneo importante para las aspiraciones del equipo.

Mientras River busca salir de su mal momento, el nombre de Ramón Díaz vuelve a sobrevolar Núñez. El coqueteo con un posible cuarto ciclo está instalado, pero el futuro del banco todavía depende de decisiones que no fueron confirmadas oficialmente.