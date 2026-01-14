Dakar 2026: el sanjuanino Sisterna se metió en el top 10 de la general

Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro “Lichi” Sisterna volvieron a destacarse en el Rally Dakar 2026 al subirse al podio en la décima etapa de la competencia. El binomio argentino finalizó en la tercera posición, logrando su cuarto podio en lo que va de la carrera dentro de la categoría Challenger.
