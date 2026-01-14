"
Dakar 2026: el sanjuanino Sisterna se metió en el top 10 de la general

El binomio argentino terminó tercero en la décima etapa y alcanzó su cuarto podio en el Dakar 2026. El sanjuanino Lisandro Sisterna ingresó al top 10 de la general en Challenger.

Kevin Benavides y el sanjuanino Lisandro “Lichi” Sisterna volvieron a destacarse en el Rally Dakar 2026 al subirse al podio en la décima etapa de la competencia. El binomio argentino finalizó en la tercera posición, logrando su cuarto podio en lo que va de la carrera dentro de la categoría Challenger.

La etapa, disputada este miércoles 14 de enero, correspondió al segundo tramo de la etapa maratón, con llegada a Bisha. Allí, Benavides y Sisterna completaron el recorrido con el Taurus #347 del equipo BBR Motorsport en un tiempo de 5h 18’ 17”, quedando a 3 minutos y 22 segundos del ganador del día, el neerlandés Paul Spierings.

La jornada presentó un alto nivel de exigencia, con una especial de 368 kilómetros, gran parte sobre arena y más de 100 kilómetros de dunas, donde la navegación volvió a ser determinante para el resultado final.

Gracias a este desempeño, el binomio argentino ascendió al décimo puesto de la clasificación general en la clase Challenger, con un tiempo acumulado de 49h 18’ 06”, a la espera de la confirmación oficial por parte de la organización.

El resultado reafirma la regularidad mostrada por Benavides y Sisterna a lo largo de la competencia. Previamente, habían sido terceros en la sexta etapa, ganadores en la séptima y segundos en la octava, consolidando una actuación sostenida en una de las divisionales más competitivas del Dakar.

La contracara de la carrera fue la segunda etapa, cuando una falla en la parrilla de suspensión y la selectora del UTV los relegó a más de tres horas del líder, condicionando el inicio de la competencia.

El Dakar 2026 continuará este jueves 15 de enero con la disputa de la undécima etapa, que unirá Bisha con Al Henakiyah, sobre un total de 882 kilómetros, de los cuales 347 serán cronometrados y 535 de enlace, en otra jornada que pondrá a prueba la resistencia física y mecánica de los competidores.

