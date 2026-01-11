Dakar 2026: etapa histórica para los hermanos Benavides

Luciano Benavides acortó diferencias en la General de Motos- Rally GP

En la 7ª etapa, Luciano Benavides ganó con un tiempo de 4 horas 56 segundos (04h 00' 56''), Canet llegó a 4 minutos 47 segundos. Tercero fue el francés Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda HRC) a 4' 57'' de Benavides. El australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) fue 4° (a +05' 35'').

En cuanto a la Clasificación General de la categoría Motos Rally GP (la máxima), Luciano Benavides se ubica tercero, a +4' 40'' de Sanders, y a 15'' del escolta estadounidense Ricky Brabec.

Este parcial se disputó entre las localidades de Arabia Saudita de Riad y Wadi ad Dawasir, con un total de 877 kilómetros, 459 cronometrados y 418 de enlace.

Moto Rally 2: Santiago Rostán fue 28° y ganó Docherty

En la segunda categoría de motos, Rally 2, el argentino Santiago Rostán (KTM- XRaids Experience) finalizó en el puesto 28°, con un tiempo de 05h 00' 55'', a 52' 21'' del ganador de la etapa, el sudafricano Michael Docherty (Bas World KTM Team), que empleó un tiempo de 04h 08' 34''. Rostán está 25° en la General, con un acumulado de 36h 38' 24''.

Escoltaron a Docherty el esloveno Toni Mulec (Bas World KTM Team), a +04' 50'' (penalizado con 10''); y tercero fue el francés Neels Theric (Kove Factory Racing ), a + 00h 05' 04''.

Autos- Ultimate: Ekström ganó la etapa y le mete presión a Al Attiyah

Este domingo el sueco Matia Ekström (Ford Racing) le puso emoción a la máxima categoría de Autos, al imponerse en el parcial registrando un tiempo de 3h 44' 2200, descontando así ventaja al líder de la General, Nasser Al Attiyah (Dacia Sandriders), que llegó 11°, a +07' 24'' del sueco.

En segundo lugar llegó a Wadi ad Dawasir el portugués Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing SA), a +04' 27''; tercero fue el estadounidense Mitchell Guthrie (Ford Racing), a +05' 55''.

El podio de la Clasificación General de esta divisional, marcha puntero Nasser Al Attiyah, con un tiempo acumulado de 28h 10' 15'' (Penalizado con +02'); 2° está Ekström (+ 04' 47''); y 3° marcha el español Nani Roma (Ford Racing), a + 07' 15''.