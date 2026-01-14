Lali Espósito y Pedro Rosemblat anunciaron que se casan

image

En la galería, la primera foto fue una imagen del anillo de compromiso, para el cual la diva decidió un diseño moderno de oro con dos piedras brillantes diferentes. Una se trata de una gema rectangular de corte esmeralda, en tono celeste claro, engarzada en un marco geométrico, y un diamante redondo de talla brillante, más pequeño, también en engarce cerrado.

Una historia de amor que nació en Instagram

La ex Casi Ángeles y el streamer blanquearon su relación en febrero de 2024, cuando compartieron una galería de fotos en redes sociales disfrutando de unas vacaciones juntos en la playa. En junio de 2025, Lali brindó una entrevista a Cortá por Lozano (Telefe) donde reveló qué fue lo primero que lo atrajo de Pedro al verlo en redes sociales.

“Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’. Me cruzaba cosas de él y pensaba: ‘Mirá qué piola, qué gracioso que es’”, explicó sobre su primera impresión del joven de 36 años. Fue tal el interés que le generó que un día decidió enviarle un mensaje.

“Yo le hice un comentario picante a algo que él había subido a las redes, algo gracioso. Nos mandamos un par de mensajes, pero en persona nos vimos bastante tiempo después”, recordó en otra oportunidad en diálogo con Moria Casán en su ciclo de streaming.

Debido a la gran cantidad de amigos en común que tenían ambos, un día coincidieron en una fiesta. “Yo sabía que él iba a ir a esta juntada, obvio. Lo que no sabía era que él medía 1,90. Yo, que soy canchera, me puse muy nerviosa. Me impactó su porte”, remarcó la actriz y compositora.

Aunque en casi todas sus apariciones, Lali suele ser muy desenvuelta y graciosa, al ver a su enamorado por primera vez las palabras parecían no salirle y hasta recordó que sintió que intentó ignorarlo todo el tiempo por la vergüenza que sentía.

“Él venía para donde yo estaba, pero yo lo ignoré y no le hablé como por cuatro horas. Después sí hubo conversación, pero él habrá pensado que yo era tarada”, dijo entre risas Lali Espósito, y concluyó: “Me pasó algo especial cuando lo conocí. Nos enamoramos muy al toque”.

Por su parte, Pedro Rosemblat suele ser un hombre mucho más reservado sobre su vida íntima e intenta cuidar al máximo todo lo relacionado a su vínculo con la ícono pop argentina. Pero en una entrevista con Ferné con Grego (Telefe), el ciclo que conduce Grego Rosello, el periodista se animó por primera vez a abrir su corazón.

“Mirá a mí me cambió mucho la vida conocerla porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental. Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado. Me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente”, dijo con admiración a su pareja.

“Nosotros vivimos juntos y todos los fines de semana invitamos gente y hacemos asado. Yo soy de preocuparme por si se cae ceniza en la alfombra, si el vaso y ella me dice: ‘Estamos con amigos en casa, ¿qué te importa? Mañana limpiamos’. Conecté con una felicidad que al fin y al cabo es lo que uno persigue en la vida. Al lado suyo soy muy feliz y eso es lo que más me gusta, además de lo que uno puede admirar como persona, más allá que como pareja", cerró.