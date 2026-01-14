Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados perciben incrementos mensuales, cuyo porcentaje se determina en función del último índice de inflación informado oficialmente. El objetivo de la medida es evitar que los ingresos previsionales pierdan poder adquisitivo frente a la suba de precios.

Jubilados Monto de las jubilaciones de ANSES en febrero

El INDEC informó que la inflación de diciembre 2025 fue del 2,8%, porcentaje que se aplica sobre los haberes de enero. En consecuencia, los jubilados y pensionados del sistema ANSES cobrarán los siguientes montos en febrero 2026: