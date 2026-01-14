La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya definió el aumento que recibirán las jubilaciones y pensiones en febrero 2026. Siguiendo la fórmula de movilidad vigente, y tras el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), se pueden calcular los nuevos montos de los haberes previsionales.
Cuánto aumentarán las jubilaciones de ANSES en febrero 2026
El INDEC dio a conocer el índice de inflación correspondiente a diciembre 2025 y los montos del próximo mes de las prestaciones ya se pueden calcular.