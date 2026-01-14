Nations Championship 2026 de Rugby: así será el formato de las finales de Argentina

El cierre tendrá un atractivo doble. Por un lado, se jugará la gran final entre los primeros de cada grupo para coronar al campeón absoluto del torneo. Ese partido entregará el trofeo principal y enfrentará a los dos mejores equipos del campeonato tras seis fechas exigentes y parejas.

Además, se pondrá en juego un segundo título colectivo: el Trofeo por Hemisferio. Para definirlo, habrá cruces directos entre posiciones equivalentes de cada grupo: primero contra primero, segundo contra segundo, y así sucesivamente hasta el sexto.__IP__

Cada victoria sumará puntos para su hemisferio: dos unidades por ganar el duelo entre los primeros y una por imponerse en los restantes enfrentamientos. De esta manera, el hemisferio que alcance primero cuatro puntos en esos cruces paralelos se quedará con el trofeo.

Todas las finales se disputarán en el Allianz Stadium, en un fin de semana que promete definir no solo al campeón del torneo, sino también qué lado del planeta domina el rugby internacional en esta nueva era.