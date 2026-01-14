La Nations Championship debutará en 2026 con un formato que combina fase regular y una serie de finales inéditas. Participarán 12 seleccionados —seis del hemisferio Norte y seis del Sur— que disputarán seis fechas durante las ventanas de julio y noviembre y participarán Los Pumas.
Nations Championship 2026 de Rugby: así será el formato de las finales de Argentina
La nueva competencia del rugby definirá dos títulos en un fin de semana decisivo, con cruces directos entre los mejores del hemisferio Norte y Sur.