UPCN San Juan Vóley retomará la competencia en la Liga de Vóleibol Argentina con la disputa del Tour 4, que se jugará del 15 al 18 de enero en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, marcando el inicio de la segunda ronda de la fase regular. El equipo sanjuanino abrirá este jueves 15 de enero a las 11, frente a Waiwen Vóley (va por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV).
UPCN abre la segunda rueda de la LVA en Morón
