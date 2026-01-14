UPCN abre la segunda rueda de la LVA en Morón

Luego, continuará su camino el viernes 16 a las 18 ante River Plate, y cerrará el tour el sábado 17 a las 15 frente a Tucumán de Gimnasia (siempre con televisación de Fox Sports y transmisión en YouTube). Serán tres días consecutivos de competencia, con una exigencia alta desde lo físico.

UPCN llega a esta instancia tras un período de trabajo intenso: su último partido había sido el 17 de diciembre por la Copa ACLAV y, luego del receso por Navidad, el plantel retomó los entrenamientos a fines de diciembre, enfocado en ajustar aspectos de juego y sostener el ritmo competitivo.