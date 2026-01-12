Dakar 2026: Sisterna y Benavides sostienen el ritmo argentino en el desierto

Una etapa extensa y un hito para el deporte argentino

La jornada incluyó 483 kilómetros cronometrados, en un recorrido que volvió a exigir al máximo tanto la mecánica como la navegación. En ese contexto, el Dakar entregó un capítulo histórico para el deporte nacional: Luciano Benavides se impuso nuevamente en motos y pasó a liderar la general.

El salteño, con la KTM número 77, logró su segunda victoria consecutiva y la tercera en esta edición, resultado que lo dejó apenas 10 segundos por delante de Daniel Sanders. Fue la primera vez que Benavides alcanzó la cima del clasificador general en el Dakar, justo antes de enfrentar la temida etapa maratón.

image

En la misma categoría, otros argentinos también lograron completar una jornada sólida: Juan Santiago Rostan terminó 29.º y marcha 26.º en la general, mientras que Leonardo Cola se ubica 37.º en el acumulado.

Challenger: fuerte presencia nacional y pelea abierta

La categoría Challenger volvió a mostrar un marcado dominio argentino. Augusto Sanz, navegante de Puck Klaassen, celebró su segunda victoria de etapa y se mantiene quinto en la general. Por su parte, el binomio Nicolás Cavigliasso–Valentina Pertegarini terminó sexto en el día y quedó a solo 2 minutos y 2 segundos del líder Pau Navarro, en una lucha directa por recuperar la corona obtenida en 2025.

image

También se destacaron Bruno Jacomy y Lucas del Río, que fueron 12.º en la etapa y continúan terceros en la general, y David Zille junto a Sebastián Cesana, que tras un cuarto lugar en la jornada escalaron al cuarto puesto del acumulado.

image

Se viene la etapa maratón, sin margen de error

El Dakar entra ahora en una de sus fases más temidas. Este martes comenzará la etapa 9, primer tramo de la segunda maratón, con 410 kilómetros de especial cronometrada y 122 de enlace.

La largada será desde la 1 de la madrugada (hora argentina), con partida en Wadi ad-Dawasir y llegada a un campamento en pleno desierto, sin asistencia mecánica, obligando a los pilotos a gestionar cada detalle de sus vehículos.

Para Sisterna y Benavides, como para el resto de los argentinos, será una prueba clave de resistencia, estrategia y supervivencia en una edición que no da respiro.

Dónde ver el Dakar en Argentina

La competencia puede seguirse en vivo por América TV:

Flow: Canal 9

DirecTV: 120 / 1123

Telecentro: 15 / 1015