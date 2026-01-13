El sanjuanino Sisterna brilló otra vez en el Dakar junto a Benavides

La etapa 9 se disputó bajo condiciones extremas y sin asistencia mecánica, lo que obligó a pilotos y navegantes a administrar con precisión tanto la velocidad como el cuidado del vehículo. El trazado incluyó 123 kilómetros de enlace y 418 kilómetros cronometrados, combinando sectores de alta velocidad, navegación compleja y máxima exigencia física y técnica.

En ese contexto, Sisterna y Benavides volvieron a mostrar regularidad y jerarquía competitiva, cualidades fundamentales en este tipo de recorridos.

image

Spierings ganó la etapa y la dupla argentina fue escolta

El tramo fue ganado por el neerlandés Paul Spierings, quien marcó un tiempo de 4:08:57. Detrás, Benavides y Sisterna arribaron como escoltas, mientras que el tercer puesto quedó para David Zille y Sebastián Cesana, a 6:34 del ganador.

Más atrás se ubicaron Augusto Sanz junto a Puck Klaassen en el cuarto lugar, mientras que Bruno Jacomy completó la jornada en la décima posición.

Así quedó la clasificación general

Tras la etapa maratón, la clasificación general es liderada por Pau Navarro. Bruno Jacomy se mantiene tercero, David Zille ocupa el cuarto lugar y Augusto Sanz marcha quinto.

Por su parte, Cavigliasso cayó hasta la 19ª posición, mientras que Kevin Benavides, con Sisterna como navegante, se ubica en el puesto 11, sosteniéndose dentro del grupo principal en una competencia donde la regularidad resulta determinante.

Presencia sanjuanina en la recta final

Con este nuevo resultado, Lisandro Sisterna reafirma su protagonismo en el rally más exigente del mundo, consolidando su presencia entre los equipos más competitivos del Dakar 2026 y mostrando consistencia en un momento clave de la carrera.