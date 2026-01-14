"
Rechazaron el pedido de CFK para dejar la tobillera y ampliar el régimen de visitas

El tribunal volvió a desestimar un planteo de la expresidente para modificar las condiciones de la prisión que cumple en San José 1111, dado que los jueces consideraron que no había urgencia para el tratamiento del pedido.

La Cámara Federal de Casación rechazó este miércoles un nuevo recurso presentado por Cristina Kirchner para revisar las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución. La expresidente había solicitado que se le retirara la tobillera electrónica y que se ampliara el régimen de visitas sin autorización judicial previa.

La decisión fue adoptada por la Sala de Feria del tribunal, integrada por los jueces Guillermo Yacobucci y Ángela Ledesma. Ambos magistrados desestimaron el planteo sin darle trámite formal.

image

Una semana antes, el mismo tribunal ya había rechazado habilitar la feria judicial para tratar los reclamos de la exmandataria, por dos votos contra uno. En aquella oportunidad, Mariano Borinsky sufragó en disidencia y consideró que correspondía analizar el planteo.

El recurso presentado ahora por CFK fue una reposición, mediante la cual buscó que el propio tribunal revisara su decisión anterior. Casación sostuvo que los pedidos no cumplen con los requisitos de urgencia necesarios para ser tratados durante el receso judicial de enero.

image

Los planteos apuntaban a modificar las condiciones impuestas en la prisión domiciliaria dictada tras la condena en la causa Vialidad. Entre otros puntos, solicitó eliminar la tobillera, flexibilizar el ingreso de visitantes habituales y quitar límites de cantidad, duración y uso de espacios comunes del domicilio.

Tras este rechazo, los recursos serán analizados cuando se retome la actividad judicial ordinaria, a partir de febrero. En esa instancia intervendrá la Sala IV de Casación, integrada por Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.

En su resolución, Yacobucci y Ledesma citaron la Acordada Nº 7/09 y afirmaron que la cuestión planteada "no constituye un tema de feria" ni se acreditó una urgencia objetiva que justifique su tratamiento excepcional. Borinsky, en cambio, sostuvo que se trata de un caso en el que está en juego la libertad y que debía habilitarse la feria para su análisis.

