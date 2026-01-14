La Cámara Federal de Casación rechazó este miércoles un nuevo recurso presentado por Cristina Kirchner para revisar las condiciones de la prisión domiciliaria que cumple en su departamento del barrio porteño de Constitución. La expresidente había solicitado que se le retirara la tobillera electrónica y que se ampliara el régimen de visitas sin autorización judicial previa.
Rechazaron el pedido de CFK para dejar la tobillera y ampliar el régimen de visitas
El tribunal volvió a desestimar un planteo de la expresidente para modificar las condiciones de la prisión que cumple en San José 1111, dado que los jueces consideraron que no había urgencia para el tratamiento del pedido.