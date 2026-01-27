La Vuelta a San Juan 2026 empezó a ordenarse con autoridad tras la disputa de la Etapa 4, una contrarreloj individual (CRI) que dejó definiciones fuertes en la clasificación general. En un trazado exigente en Zonda, con final en el mirador de Punta Negra y condiciones climáticas adversas, Tomás Contte fue el más rápido del día y dio un golpe clave en la competencia.
Contte ganó la contrarreloj y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan
