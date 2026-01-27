"
Vuelta a San Juan

Contte ganó la contrarreloj y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

En una contrarreloj exigente y bajo la lluvia, Tomás Contte ganó la Etapa 4 de la Vuelta a San Juan 2026 y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.

La Vuelta a San Juan 2026 empezó a ordenarse con autoridad tras la disputa de la Etapa 4, una contrarreloj individual (CRI) que dejó definiciones fuertes en la clasificación general. En un trazado exigente en Zonda, con final en el mirador de Punta Negra y condiciones climáticas adversas, Tomás Contte fue el más rápido del día y dio un golpe clave en la competencia.

El ciclista de la Municipalidad de Pocito, integrante del equipo portugués Aviludo-Louletano, registró un tiempo de 17:39.450 en los 12,5 kilómetros del recorrido y se quedó con la victoria de etapa. Detrás finalizaron los corredores de Plus Racing, Cristóbal Baeza Muñoz con 17:51.630 y Héctor Quintana con 17:52.160, completando el podio en una jornada donde cada segundo fue determinante.

image

La CRI representó un punto de inflexión para el equipo pocitano. Hasta esta etapa, el líder era Nicolás Tivani, quien había defendido la malla tras las primeras jornadas. Sin embargo, el esfuerzo individual y el terreno quebrado terminaron de reordenar la general, dejando a Contte al frente de la carrera.

La prueba se largó a las 15.30 y combinó sectores veloces en la primera mitad con un ascenso final exigente por Ruta Interlagos, hasta el mirador de Punta Negra. Sin metas sprint ni de montaña en juego, los ciclistas compitieron mano a mano contra el reloj, administrando fuerzas y precisión en un contexto marcado por lluvia y viento.

Además del cambio de mando en la general, la etapa permitió ratificar a los líderes de las distintas clasificaciones. Martín Mancilla Labrín (Stamina Racing) continúa como mejor Sub 23; el sanjuanino Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan) se mantiene como mejor local; Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía / Gremios) lidera la montaña; y Leandro Velardez (Municipalidad de Pocito) conserva la meta sprint.

Resultados destacados – Etapa 4 (CRI)

  • 1° Tomás Contte (Municipalidad de Pocito) – 17:39.450

  • 2° Cristóbal Baeza Muñoz (Plus Racing) – 17:51.630

  • 3° Héctor Quintana (Plus Racing) – 17:52.160

Clasificaciones

  • General individual: Tomás Contte (Municipalidad de Pocito)

  • Sub 23: Martín Mancilla Labrín (Stamina Racing)

  • Mejor sanjuanino: Leonardo Cobarrubia (SEP San Juan)

  • Montaña: Tomás Moyano (Municipalidad de Santa Lucía / Gremios)

  • Meta sprint: Leandro Velardez (Municipalidad de Pocito)

Así será la Etapa 5

  • Concentración: Frente al Parque Municipal de Rivadavia – 14.15

  • Largada: Calle Rastreador Calívar – 15.30

  • Llegada: Av. Libertador Gral. San Martín, frente al Complejo Forense

  • Distancia total: 138,7 km (aprox.)

