Contte ganó la contrarreloj y es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan

El ciclista de la Municipalidad de Pocito, integrante del equipo portugués Aviludo-Louletano, registró un tiempo de 17:39.450 en los 12,5 kilómetros del recorrido y se quedó con la victoria de etapa. Detrás finalizaron los corredores de Plus Racing, Cristóbal Baeza Muñoz con 17:51.630 y Héctor Quintana con 17:52.160, completando el podio en una jornada donde cada segundo fue determinante.

image

La CRI representó un punto de inflexión para el equipo pocitano. Hasta esta etapa, el líder era Nicolás Tivani, quien había defendido la malla tras las primeras jornadas. Sin embargo, el esfuerzo individual y el terreno quebrado terminaron de reordenar la general, dejando a Contte al frente de la carrera.