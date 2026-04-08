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Con uno menos, el River de Coudet rescató un punto ante Blooming

En Santa Cruz de la Sierra, el Millonario sufrió por la rápida expulsión de Martínez Quarta. Si bien se puso en ventaja con gol de Driussi, Anthony Vázquez logró el empate final en el complemento. Volvió a la Sudamericana, con el pie derecho.

River volvió a la Copa Sudamericana después de 11 años con un empate que dejó sensaciones encontradas. El equipo de Eduardo Coudet igualó 1-1 frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en un partido condicionado desde el arranque por una expulsión temprana.

El encuentro, disputado en el estadio Ramón Aguilera Costas, comenzó cuesta arriba para el Millonario. Antes de los cinco minutos, Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja por una falta como último hombre cuando un delantero rival se iba mano a mano. La decisión obligó a un cambio inmediato: salió Ian Subiabre y entró Germán Pezzella para rearmar la defensa.

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Con un jugador menos, River sufrió en el inicio, pero logró sostenerse gracias a dos intervenciones clave de Santiago Beltrán. En medio de ese contexto adverso, encontró la ventaja a los 35 minutos: Fabricio Bustos envió un centro preciso y Sebastián Driussi definió con eficacia para el 1-0.

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En el complemento, Blooming aprovechó el desgaste del conjunto argentino y llegó al empate. Moisés Villarroel ganó por la banda y asistió hacia atrás para Anthony Vásquez, que definió y estableció el 1-1.

El equipo de Coudet, que llegaba con una racha positiva en el torneo local, no pudo sostener la ventaja pero rescató un punto en un escenario complejo, condicionado por jugar casi todo el partido con diez.

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El empate marca el regreso internacional del conjunto de Núñez, que ahora deberá hacerse fuerte en condición de local para encaminar su clasificación en el Grupo H.

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