Con uno menos, el River de Coudet rescató un punto ante Blooming

El encuentro, disputado en el estadio Ramón Aguilera Costas, comenzó cuesta arriba para el Millonario. Antes de los cinco minutos, Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja por una falta como último hombre cuando un delantero rival se iba mano a mano. La decisión obligó a un cambio inmediato: salió Ian Subiabre y entró Germán Pezzella para rearmar la defensa.

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Con un jugador menos, River sufrió en el inicio, pero logró sostenerse gracias a dos intervenciones clave de Santiago Beltrán. En medio de ese contexto adverso, encontró la ventaja a los 35 minutos: Fabricio Bustos envió un centro preciso y Sebastián Driussi definió con eficacia para el 1-0.