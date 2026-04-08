River volvió a la Copa Sudamericana después de 11 años con un empate que dejó sensaciones encontradas. El equipo de Eduardo Coudet igualó 1-1 frente a Blooming en Santa Cruz de la Sierra, en un partido condicionado desde el arranque por una expulsión temprana.
Con uno menos, el River de Coudet rescató un punto ante Blooming
En Santa Cruz de la Sierra, el Millonario sufrió por la rápida expulsión de Martínez Quarta. Si bien se puso en ventaja con gol de Driussi, Anthony Vázquez logró el empate final en el complemento. Volvió a la Sudamericana, con el pie derecho.